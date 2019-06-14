تعرف الى المقترحات الخاصة بتطوير كرة القدم المدرسية

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

بحث اتحاد كرة القدم ممثلا في الإدارة الفنية خلال اجتماع تنسيقي عقدته بمقر الاتحاد في دبي مع اتحاد الإمارات للرياضة المدرسية، سُبل التعاون المشترك بين الطرفين في وضع برامج ومشاريع لتطوير نشاط كرة القدم في مدارس الدولة، بهدف توسعة قاعدة ممارسي اللعبة واكتشاف الطلبة الواعدين أصحاب المواهب المميزة، بالإضافة لتشجيعهم على ممارسة كرة القدم بطريقة علمية ومنهجية.

وتبادل كل من اتحاد كرة القدم واتحاد الرياضة المدرسية خلال الاجتماع مجموعة من الأفكار والمقترحات التي من شأنها أن تساعد بشكل كبير في تحقيق نقلة في نشاط كرة القدم في مدارس الدولة، ويأتي في المقدمة مقترح بتأهيل مدرسي التربية الرياضية من خلال وضع منهج تدريبي بالإضافة لعقد دورات وورش عمل تأهيلية لهم، وإنشاء مراكز تدريب بالتعاون مع الاتحاد المدرسي مع أهمية وضع خطة عمل تهدف لممارسة الرياضة بشكل عام وكرة القدم بشكل خاص