رباعي العين يبدأ جولة سياحية من النمسا

المصدر: معاذ كمبال - العين

بدأت مجموعة من لاعبي فريق العين رحلة سياحية أوروبية، انطلاقاً من النمسا. وتضم هذه المجموعة، الحارسين خالد عيسى ومحمد بوسندة، وكذلك مدافع الفريق محمد أحمد، وإلى جانبهم لاعب الوسط أحمد برمان، حيث يسعى اللاعبون للاستفادة من إجازة نهاية الموسم، قبل الالتحاق مجدداً بالعين، لبدء التحضير للمشاركة في المعسكر الخارجي، والاستعداد للموسم المقبل. ونشر الرباعي عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي «سناب شات»، و«إنستغرام»، صوراً مختلفة لهم بعد الوصول إلى النمسا برفقة بعض أصدقائهم. يذكر أن خالد عيسى ومحمد أحمد وأحمد برمان كانوا قد جددوا عقودهم مع الفريق أخيراً.