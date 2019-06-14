إدارة بني ياس تبحث الاستعداد للموسم الجديد

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

عقد مجلس إدارة نادي بني ياس والشركات التابعة للنادي اجتماعاً مساء أول من أمس، برئاسة اللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي، رئيس مجلس إدارة النادي، وبحضور أعضاء مجلس الإدارة، لمناقشة استراتيجية النادي والخطط التشغيلية للشركات، ومراجعة الأهداف والمبادرات للربع الثاني من العام. وأشاد الريسي بالنتائج الإيجابية التي حققتها فرق كرة القدم والأكاديمية وبقية الفرق الرياضية للنادي بالموسم المنصرم، كما ناقش مجلس الإدارة المعسكر الاستعدادي للفريق الأول لكرة القدم بهولندا، والبرنامج الموضوع وتعاقدات الشركة الحالية للموسم المقبل بالنسبة للاعبين المواطنين والأجانب، وتم الاطلاع على برنامج واستعدادات شركة الألعاب الرياضية

وأشاد المجلس بحصول النادي على الترخيص الذهبي، ضمن أفضل ثلاثة فرق في الدولة، في برنامج تراخيص الأندية.