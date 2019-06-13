«الشارقة للشطرنج» يتعاقد مع غريفاس ومخلص لتدريب فرق الشباب والناشئين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أعلن نادي الشارقة الثقافي للشطرنج، خلال اجتماعه الذي عُقد أول من أمس، برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، التعاقد مع اليوناني افستراتوس غريفاس، ليكون مدرباً لفريق الشباب بالنادي ومديراً لأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج، والمغربي مخلص العدناني لتدريب فرق الناشئين بالنادي.

ولم يوضح نادي الشارقة الثقافي للشطرنج قيمة المقابل المادي نظير التعاقد مع المدربين.

واكتفى الأمين العام للنادي، جمال عيسى المدفع، بالقول إن التعاقد مع غيرفاس، جاء نظراً لسيرته الدولية الكبيرة، اذ يعد من أفضل المدربين العالميين وسكرتيراً سابقاً للجنة المدربين في الاتحاد الدولي، وحصل على أرفع الشهادات التدريبية العالمية.

وقال في تصريحات صحافية: «يعد مخلص العدناني من أفضل اللاعبين العرب الذين حصلوا على بطولات دولية ومارسوا التدريب في الفترة الأخيرة، بعد أن حصل على المزيد من الشهادات التدريبية العالمية».

وأشار المدفع إلى أن «اجتماع مجلس الإدارة اطلع على أبرز الإنجازات التي حققها النادي خلال الموسم الرياضي 2018-2019، وعلى رأسها الحصول على درع التفوق العام الذي يجسد فوز النادي بمعظم البطولات التي نظمها اتحاد اللعبة خلال الموسم، وليحصل النادي على الدرع العام للعام التاسع على التوالي». وأضاف أن «لاعبي ولاعبات النادي أنجزوا العديد من البطولات، سواء على مستوى فرق الناشئين أو بطولة كأس رئيس الدولة للناشئين، وبعض البطولات الفردية الأخرى التي بلغ عددها 30 بطولة، إضافة إلى الإنجازات التنظيمية الأخرى التي حققها النادي، وعلى رأسها تنظيم بطولة الشارقة الدولية وبطولة الشارقة ماسترز».

وذكر الأمين العام أن «مجلس الإدارة قرر العمل على جذب اللاعبين المواطنين والمقيمين للتدريب بأكاديمية الشارقة الدولية للشطرنج لنشر وتوسيع رقعة الممارسين للعبة، ليكون نادي الشارقة للشطرنج منارة شطرنجية وعلامة مضيئة ثقافياً وشطرنجياً ورياضياً».