بيرغ: أفكر في الاستمرار بدوري الخليج العربي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد اللاعب السويدي ماركوس بيرغ، أنه يفكر في الاستمرار في دوري الخليج العربي، عقب نهاية عقده مع العين، لافتاً إلى أن هناك بعض المحادثات، ولكن لم ترتق إلى المستوى الرسمي.

وقال لوسائل الإعلام السويدية، عقب مشاركته منتخب السويد أمام مالطة في تصفيات يورو 2020، إنه لم يحسم مصيره، عقب تأكد رحيله عن العين بنهاية الموسم الحالي، وذلك رغم ارتباط اسمه باللعب في غوتنبرغ السويدي، بداية من الموسم المقبل، لكنه في الوقت نفسه «يفكر في الاستمرار في دوري الخليج العربي».

وتألق بيرغ مع منتخب بلاده بصناعته هدفين، أحدهما بالكعب، لتحقق السويد الفوز على مالطة بثلاثة أهداف دون رد، ولكن لاعب العين السابق، استمر في عدم إحراز الأهداف مع «الأصفر والأزرق» لمدة تصل إلى ثمانية أشهر، منذ إحرازه هدفاً في مرمى روسيا في بطولة دوري الأمم الأوروبية، في نوفمبر الماضي.

وأضاف لصحيفة «أفتون بلديت» السويدية: «لعبت في دوري الخليج العربي لمدة موسمين مع العين، وجميع الخيارات مفتوحة، سواء بالاستمرار في الإمارات، أو العودة إلى السويد».

وتابع: «أنا أعلم جسدي جيداً، إذ إنني قادر على الاستمرار في الخارج لمدة موسمين آخرين، ولكن ذلك مرتبط بالعروض التي أتلقاها».

أما بالنسبة إلى استمرار الانتقادات التي يوجهها له جمهور منتخب السويدي، بسبب قلة أهدافه مع الفريق، قال: «لا أهتم بما يفكر فيه الناس، كما أشعر بالملل بسبب ما تكتبه وسائل الإعلام، ولا أعرف ماذا يمكن أن أفعل حيال ذلك، أنا أقدم كل ما لدي، وبالتأكيد أتمنى إحراز الأهداف، ولكن في الوقت نفسه الأهم أن يحقق المنتخب الانتصارات».

وأكمل: «أبذل جهداً كبيراً حتى يصل إلى الجمهور أنني أقوم بعمل جيد مع المنتخب، ولكن في النهاية الجمهور سيكون لديه رأيه الخاص به، وبالنسبة لي أعتقد أنني لعبت بمستوى جيد، والفريق بصفة عامة ظهر بصورة طيبة، ولكن لا يمكن أن أفعل شيئاً بالنسبة لما تكتبه وسائل الإعلام، وتؤثر في الجمهور».

في المقابل، حصل ماركوس بيرغ على دعم زملائه في منتخب السويد، عقب مواجهة مالطة، إذ صرح روبن كويسون قائلاً إن بيرغ يكافح مع المنتخب، مشيراً إلى أن لاعب العين السابق يجعل مهمة اللاعبين أسهل في إحراز الأهداف، بسبب الدور الذي يقوم به بيرغ في خط الهجوم.

يذكر أن ماركوس بيرغ انضم إلى العين في 2017، إذ تألق اللاعب السويدي في موسمه الأول مع «الزعيم»، وحصل على لقب هداف الدوري برصيد 25 هدفاً، بينما تراجع معدل أهدافه في الموسم الحالي، بإحرازه 10 أهداف فقط.

بيرغ:



«جميع الخيارات مفتوحة، سواء بالاستمرار في الإمارات، أو العودة إلى السويد».