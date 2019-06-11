10 مباريات حبست أنفاس الجماهير.. أبرزها «غمزة غبريال» و«لمسة أروابارينا»

المصدر: سيد مصطفى - دبي

حبست 10 مباريات أنفاس جماهير دوري الخليج العربي في الموسم المنصرم 2018-2019، وخطفت الأنظار من بين 182 مباراة شهدتها المسابقة التي امتدت لما يقرب من ثمانية أشهر.

وتصدرت مباراة شباب الأهلي ودبا الفجيرة في الجولة الأخيرة من المسابقة قمة المباريات التي أثارت ردود فعل كبيرة بسبب «غمزة» لاعب الفجيرة، البرازيلي فرناندو غبريال، لحظة تسديده ركلة الجزاء على مرمى ماجد ناصر.

كما خطف الأرجنتيني، رودولفو أروابارينا، الأنظار في أول ظهور له مع شباب الأهلي، ضد فريقه السابق الوصل، التي حقق فيها الفوز 3-2.

وترصد «الإمارات اليوم» أبرز 10 مباريات حظيت بالاهتمام والمتابعة الجماهيرية والإعلامية في هذا الموسم.

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