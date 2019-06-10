شتاين يبدأ مهمته مع الوحدة 25 الجاري

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الوحدة أن المدير الفني الجديد للفريق الأول، الهولندي موريس شتاين، سيبدأ مهمته رسمياً مع الفريق اعتباراً من الـ25 من يونيو الجاري، بقيادة فترة الإعداد للموسم الجديد، وهو موعد السفر إلى هولندا لإقامة المعسكر الخارجي، الذي يستمر لمدة شهر، يؤدي خلاله الفريق عدداً من المباريات الودية.

وقالت الشركة في بيان رسمي لها، أمس، إنها أتمت التعاقد مع موريس شتاين (46 عاماً)، ليتولى مهمة الإدارة الفنية للفريق الأول، خلفاً لمواطنه تين كات، ولمدة عام واحد قابل للتجديد، على أن يبدأ شتاين مهمة تدريب الفريق مع انطلاق التجمع الداخلي في 25 يونيو الجاري، استعداداً للموسم المقبل، الذي ينطلق في أغسطس المقبل بمواجهة الدور ثمن النهائي في دوري أبطال آسيا بلقاء النصر السعودي ذهاباً في الرياض في الخامس من أغسطس، وإياباً في أبوظبي في الـ12 من الشهر نفسه.

وتمنى مجلس إدارة النادي التوفيق والنجاح للمدرب شتاين في مهمته المقبلة مع الطاقم المعاون الذي سيتم الإعلان عنه خلال الأيام المقبلة، وسيكون من هولندا أيضاً، ويضم مدربين مساعدين، ومدرباً لحراس المرمى، وآخر للأحمال البدنية.

ومن المنتظر أن يصل شتاين إلى أبوظبي خلال أيام لعقد اجتماع مع إدارة شركة كرة القدم، لبحث خطة الإعداد للموسم الجديد، والكشف عن أسماء الجهاز المعاون له، واختيار اللاعبين الأجانب الجدد الذين فتحت إدارة النادي باب المفاوضات معهم، وفي مقدمتهم الإسباني كارلوس لوبيز، مهاجم نادي ليجا وارسو البولندي، الذي سيكون بديلاً للمغربي مراد باتنا الذي تم الاستغناء عنه، إضافة إلى لاعب آسيوي بديلاً للكوري الجنوبي شانغ ريم.

• شتاين سيتولى مهمة الإدارة الفنية خلفاً لمواطنه تين كات ولمدة عام واحد قابل للتجديد.