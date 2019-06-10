حماد: العين لن يتخلى عن «عموري»

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال المشرف العام على الفريق الأول والرديف لنادي العين لكرة القدم، محمد عبيد حماد، إنهم لن يتخلوا عن اللاعب عمر عبدالرحمن (عموري) لمجرد احترافه خارج أروقة «الزعيم»، مشيراً إلى أن وجوده في الفترة الماضية في أروقة نادي العين كان بغرض التأهيل خلال عطلة عيد الفطر، وأن ذلك ليس بالأمر المستغرب.

وأوضح حماد في تصريحات لصحيفة الرياضية السعودية أمس: «بعيداً عن أمور التعاقدات وغيرها، فإن نادي العين علاقته ممتدة مع جميع اللاعبين، ولن يتخلى عن أي لاعب ويتركه لمجرد أنه احترف خارجه، وعمر يعد من أبناء النادي، ووجوده في العين ليس أمراً مستغرباً».

وأشار مشرف فريق العين إلى أنهم يحترمون ارتباط عمر عبدالرحمن بعقد سارٍ مع الهلال، وفي حال التعاقد مع أي لاعب، سواء كان عموري أو لاعب نهضة بركان المغربي لابا كودجو، سيعلن عنه عبر القنوات الرسمية، وقال إن «جميع الأمور المتعلقة بالتعاقدات يتم الإعلان عنها عبر القنوات الرسمية للنادي من خلال المركز الإعلامي، سواء عبر مؤتمر صحافي أو غيره، حسب آلية المركز».

وفيما إذا كانت ادارة العين قد تواصلت مع نظيرتها في الهلال السعودي بصورة رسمية، خصوصاً أن عقد اللاعب مستمر حتى أغسطس، قال حماد إن «الموسم الرياضي انتهى لدينا، ونحن نرتب أمورنا للفترة المقبلة، ولكن لم يحدث اتصال مع الهلال بخصوص عموري».

وبرر المشرف على فريق العين عدم التعاقد مع مدرب فريق التعاون السعودي السابق، البرتغالي بيدرو إيمانويل، بالاختلاف على أمور تنظيمية تخص شركة العين، وقال: «كنا على وشك التعاقد مع بيدرو، لكننا صرفنا النظر لاختلافنا حول أمور تنظيمية تخص شركة العين».

واختتم حماد: «كنا متفقين على جميع النواحي المالية ولا يوجد عليها أي مشكلة، ولكن الأمور التنظيمية المتعلقة بسياسة الشركة جعلتنا نصرف النظر، لم يحدث بيننا وبين بيدرو إيمانويل أي وفاق، وهو مدرب كبير وحقق نجاحات جيدة، وأتمنى له التوفيق في وجهته المقبلة».

من جهة أخرى، تشهد الساعات المقبلة حسم مكان إقامة المعسكر الخارجي الذي ينوي الفريق انطلاقه الشهر المقبل استعداداً للموسم الكروي الجديد الذي يدخله الفريق تحت قيادة مدرب جديد هو الكرواتي ايفان ليكو الذي تعاقد معه النادي أخيراً خلفاً للإسباني خوان كارلوس غاريدو.

حماد:

• «نادي العين علاقته ممتدة مع جميع اللاعبين».

• «الزعيم صرف النظر عن التعاقد مع بيدرو».