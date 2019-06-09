«باكثنخاوا زالمي» يحصد كأس بطولة العين الرمضانية للكريكيت

المصدر: العين - الإمارات اليوم

انتزع فريق «باكثنخاوا زالمي» كأس بطولة العين الرمضانية للكريكيت «T20 2019» بعد تغلبه على منافسه «برزر غاز» في المباراة النهائية التي نظمها نادي العين للكريكيت التابع لنادي العين للفروسية والرماية والغولف، واستمرت منافساتها من أول أيام الشهر الفضيل واختتمت منتصف الأسبوع الماضي. وشارك في هذه النسخة 88 لاعباً يمثلون ثماني أندية من مدينة العين والعاصمة أبوظبي ودبي والشارقة، وأقيمت المباريات تحت الأضواء الكاشفة وعلى ملاعب عشبية. وشهدت المنافسات صراعاً مثيراً وأداءً قوياً خصوصاً في الأيام الأخيرة، والتي تابعها جمهور كبير من محبي وعشاق رياضة الكريكيت. كما شهد مدير العمليات في نادي العين للفروسية والرماية والغولف توم بوكانان، المباراة الختامية وقام بتتويج البطل وتوزيع الجوائز على طرفي النهائي، وقد كان مندهشاً لمشاهدة فريق «باكثنخاوا زالمي» يتفوق في اللحظات الأخيرة من المباراة النهائية ويرفع كأس البطولة.

ونال اللاعب خالد خيل جائزة رجل المباراة النهائية بعد أداءٍ فني عالي المستوى، ما ساعد فريقه «باكثنخاوا زالمي» على التفوق على منافسه «برزر غاز» في الدقائق الأخيرة من لقاء الفريقين والفوز في المباراة النهائية، ونال اللاعب خالد أيضاً جائزة أفضل لاعب في البطولة، كما حصل اللاعب أرسلان جافيد من فريق «برزر غاز» على جائزة أفضل قاذف للكرة، واللاعب نافيد خان من فريق «باكثنخاوا زالمي» على جائزة «أفضل باتمان» بعد حصوله على أكثر النقاط في البطولة.