العبدولي: دبا الفجيرة متمسك بجميع لاعبيه المواطنين

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

وصف عضو مجلس إدارة نادي دبا الفجيرة مدير الفريق الأول جمعة حمدان العبدولي، الموسم القادم لدوري الدرجة الأولى بأنه سيكون صعباً بوجود فرق قوية طامحة للوجود في دوري الخليج العربي، مؤكداً أن خبرة النواخذة في هذا الجانب تتطلب استعدادات مبكرة بالشكل الذي يسهم في اقتناص فرصة نيل إحدى بطاقتي الصعود والعودة إلى الأضواء. وقال العبدولي لـ«الإمارات اليوم»: «حافظنا على جميع اللاعبين المواطنين الذين تربطنا بهم عقود مستمرة، ونحن متمسكون بهم، بينما انتهت عقود جميع اللاعبين الأجانب، وندرس ملفات بعض اللاعبين الآخرين لانتدابهم».

وأكد أن توقيتات البدء بالاستعداد للموسم الجديد، وتوقيت المعسكر التدريبي سيتم اعتمادها بشكل نهائي خلال الفترة المقبلة.