صفقة كايو تضع العين في طريق العودة إلى منصات التتويج

المصدر: معاذ كمبال - العين

وضع فريق العين أول خطوة في طريق العودة إلى منصات التتويج، بتعاقده مع أحد أفضل اللاعبين في دورينا، مهاجم الوصل البرازيلي كايو كانيدو، الذي وقع للزعيم بعقد لمدة ثلاث سنوات مقابل ستة ملايين دولار، بحسب ما أعلن نادي العين رسمياً على منصاته المختلفة.

وسعى العين إلى تعويض رحيل البرازيلي كايو لوكاس، الذي انتقل إلى بنفيكا البرتغالي، في وقت يترقب فيه الشارع العيناوي عودة لاعب الوسط عمر عبدالرحمن (عموري) إلى الفريق مجدداً، بعد أن أشارت إلى ذلك وسائل إعلام سعودية، أكدت أن «عموري» وافق على العودة للعين بشرط الحصول على كل مستحقاته السابقة.

ويرتبط العين في الفترة الحالية بأكثر من لاعب أجنبي آخر لإكمال صفقات الأجانب، بعد رحيل كايو لوكاس، وكذلك السويدي ماركوس بيرغ، ولاعب الوسط البرتغالي روبين روبيرو، في حين أبقى فقط على الياباني شيوتاني وجدد معه لموسمين. وربطت العديد من التقارير الإعلامية المختلفة العين بلاعبين على غرار مهاجم التعاون السعودي الكاميروني ليندر تاوامب، ولاعب فريق كايكور ريسبور التركي ومنتخب كوسوفو، فيدات موريكي، ولاعب نهضة بركان المغربي التوغولي لابا كودجو.

وكان العين جدد عقد حارسه الأساسي خالد عيسى لخمس سنوات كاملة، قاطعاً بذلك الطريق أمام عدد من الأندية، كما جدد عقد بندر الأحبابي ومحمد أحمد للفترة ذاتها، بينما تجري المفاوضات لتجديد عقد بقية اللاعبين، ومن بينهم محمد عبدالرحمن وريان يسلم.

من جانبه، قال لاعب فريق العين السابق، جمعة خاطر، إن صفقة التعاقد مع لاعب فريق الوصل، البرازيلي كايو كانيدو، كانت موفقة للغاية، معتبراً أن تجديد عقود اللاعبين، وفي مقدمتهم الحارس خالد عيسى، يسهم في صناعة الاستقرار في الفريق، خصوصاً أنهم لاعبون أصحاب خبرة، ويمكنهم منحها للاعبين الشباب.

وأضاف لـ«الإمارات اليوم»، أن مدرب فريق العين، الجديد، الكرواتي إيفان ليكو، سيكون بحاجة لخلق التفاهم بين اللاعبين الجدد، والعناصر الشابة التي أظهرت قدراتها مع المدرب السابق، الإسباني خوان كارلوس غاريدو.

وقال: «أتمنى أن يكون المدرب الجديد إيفان ليكو صاحب شخصية قوية، وأن يفكر في مستقبل النادي، وليس في تحقيق الألقاب فقط». وطالب جمعة خاطر بعدم إغفال دور أكاديمية النادي في تصعيد اللاعبين الشباب، وأكد: «يجب أن يتم البناء لفريق المستقبل بشكل كامل، ففي العين لدينا مجموعة من اللاعبين الذين ظهروا بشكل جيد مع المدرب غاريدو، وهم يحتاجون للاستمرار واغتنام الفرصة، من أجل تأكيد جدارتهم بارتداء قميص العين، صحيح أن الفريق لديه لاعبون أصحاب خبرة، لكن للعمر أحكام».

- العين جدد عقود: خالد عيسى، وبندر

الأحبابي، ومحمد أحمد، والياباني شيوتاني،

ويسعى لإكمال صفقات الأجانب.

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ملايين دولار، قيمة

صفقة انتقال البرازيلي

كايو كانيدو من الوصل

إلى العين لثلاث سنوات.