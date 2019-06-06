النصر الأكثر نشاطاً في الانتقالات.. والعين بصفقة نوعية

المصدر: محمد أبو إسماعيل - دبي

دخلت الأندية مبكراً في سوق الانتقالات الصيفية، التي لن تفتح أبوابها إلا في 11 يوليو المقبل، وذلك من خلال الإعلان عن تعاقدات عدة خلال الأيام القليلة الماضية، كان أبرزها الصفقة المدوية التي أعلن عنها فريق العين بالتعاقد مع نجم الوصل، البرازيلي كايو، مقابل ستة ملايين دولار.

لكن في المقابل، يعتبر نادي النصر الأكثر نشاطا، بجانب الظفرة وكلباء، بعد أن أعلنت عن عدد من الصفقات تباعاً، في حين لاتزال ثلاثة أندية، بينها بطل دوري الخليج العربي الشارقة دون أي صفقة حتى الآن، حيث لايزال الوقت مبكراً، كون «الميركاتو الصيفي» لن يغلق أبوابه إلا في الثاني من أكتوبر المقبل.

وبدأ العين استعداداته للموسم المقبل، سعياً لنفض غبار موسم ماضٍ للنسيان لم يقدم فيه الكثير، وقد أعلن رسمياً حتى الآن عن التعاقد مع المدرب الكرواتي إيفان ليكو، وكذلك أول من أمس مع النجم البرازيلي كايو، وهذا بجانب تجديد عقود عدد من لاعبيه، على أن يعلن في الفترة المقبلة عن صفقات مميزة أخرى.

ويبحث «الزعيم» عن استعادة مكانته بعد موسم سيئ، لم يحقق فيه أي بطولة، كما ودع بطولة آسيا من الدور الأول في ظاهرة تحدث لأول مرة منذ سنوات، ومن شأن قدوم كايو أن يفتح المجال أمام الفرق المنافسة للبحث عن لاعبين مميزين، من أجل منافسة الشارقة في درع الموسم المقبل.

وتعتبر صفقة كايو الوحيدة الرسمية للعين، في ظل أخبار تتحدث عن عودة لاعب الهلال، ونجم العين السابق عمر عبدالرحمن إلى قلعة البنفسج، مع العلم بأن الفريق قد أبقى على الياباني شيوتاني، بجانب حديث عن قرب تعاقده مع مهاجم نهضة بركان المغربي، التوغولي كودجو.

وإلى الآن، لا تزال الشارقة وشباب الأهلي وعجمان لم تعلن عن أي صفقة، بينما عملت بقية الفرق على تدعيم صفوفها، ولو بلاعب واحد، مع كثرة الأخبار عن انتقالات عدة لم تعلن رسمياً، منها الصفقة المثيرة للجدل بين الوصل ولاعب الشارقة السابق، البرازيلي ويلتون سواريز، الذي تأزم وضعه بعدما أعلن اللاعب ونادي الوصل عن إتمام التعاقد، ثم عاد ويلتون وأبدى رغبته في العودة إلى الشارقة.

ويعتبر فريق النصر أكثر الأندية إبراماً للصفقات حتى الآن، بضم ثلاثة لاعبين مواطنين ولاعب أجنبي، ويأتي بعده فريقا كلباء والظفرة، ولكل منهما ثلاث صفقات. وعلى مستوى الأجانب، يظل كايو الصفقة الرسمية الأبرز، لكن يتوقع أن يعلن قريباً شباب الأهلي عن الانتهاء من ثلاثة تعاقدات للاعبين الأجانب، مع الإبقاء على المولدوفي لوفانور.

ويبرز أيضاً من بين الأندية فريقا الوحدة والجزيرة، وكلاهما لم يعلن عن تعاقدات خاصة باللاعبين الأجانب، إضافة إلى فريق النصر الذي أبقى على الهداف الإسباني نيغريدو، وتعاقد مع لاعب هيراكليس الهولندي براندلي كواس. وهناك أندية أخرى لن تغير إلا لاعباً أجنبياً واحداً، على غرار عجمان الذي سبق وأعلن الاحتفاظ بثلاثة من أجانبه.

وعلى مستوى الفريقين الصاعدين: خورفكان وحتا، فقد أعلن كلٌّ منهما التعاقد مع صفقتين بشكل رسمي، وكانا على مستوى اللاعبين المواطنين، لكن إلى الآن لم يتعاقد أي منهما مع أي لاعب أجنبي، استعداداً لموسم قوي يسعى فيه الفريقان إلى البقاء في دائرة الأضواء والمحترفين.

أبرز الانتقالات:

- النصر: الهولندي براندلي كواس، مهند خميس، يعقوب البلوشي وحسين عبدالله.

- الظفرة: الهولندي مايكل روشوفيل، مسعود سليمان ومحمد سيف راشد.

- اتحاد كلباء: ياسين البخيت، ناصر عبدالهادي ويعقوب الحوسني.

- الوصل: محمد البيرق والبرازيلي ويلتون سواريز.

- بني ياس: عيسى محمد ومحمد هلال.

- العين: البرازيلي كايو كانيدو.

- حتا: وليد أحمد وسبيل غازي

- خورفكان: مانع البارد وعلي المازمي.

- الوحدة: الحسن صالح.

- الجزيرة: سلطان الغافري.

الفجيرة: أحمد الزيودي