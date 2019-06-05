الجزيرة يعسكر في هولندا استعداداً للموسم الجديد

المصدر: إبراهيم الديب - ابوظبي

أعلنت شركة كرة القدم بنادي الجزيرة في بيان رسمي لها اختيار هولندا كوجهة لإقامة المعسكر التدريبي لفريق الكرة الأول للتجهيز للموسم الجديد.

ويأتي القرار بعد أن عقد الجهاز الإداري والفني للفريق خلال الفترة الأخيرة عدة اجتماعات لدراسة كافة الخيارات المطروحة أمام الفريق واجراء مفاضلة بين عدة دول لتكون وجهة للمعسكر، بالإضافة إلى تحديد المدن والفرق التي سيواجهها " فخر أبوظبي" ضمن خطة التدريب.

وقام المشرف الفريق أحمد سعيد على إثر هذا الاجتماعات بزيارة لمعاينة المعسكر من حيث الجاهزية وقياس مدى الاستفادة المرجوة من مواجهة الفرق المقرر خوض المباريات معها خلال فترة المعسكر.

وأكد كل من الجهاز الإداري والفني لفريق الجزيرة بأن بداية الترتيبات الأولية للمعسكر التدريبي للفريق ستكون يوم 20 يوليو المقبل وسيقسم المعسكر على مرحلتين يبدأها الفريق في مدينة فاخينينجن الهولندية، على أن تكون المحطة الثانية بعد 10 أيام في أوستربيك، ويخوض الفريق خلالها 5 مباريات ودية على أن يختتم فخر أبوظبي معسكره في العاشر من شهر أغسطس المقبل.