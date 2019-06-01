«فيكتوري 3» يطلب لقب الزوارق السريعة في بحيرة أوزاركس الأميركية

المصدر: ميسوري - الإمارات اليوم

يخوض أمراء البحار في فريق الفيكتوري تيم، اليوم، تحدياً عالمياً، من خلال المشاركة في الجولة الثانية لبطولة العالم للزوارق السريعة التي تقام في بحيرة أوزاركس بولاية ميسوري الأميركية، بإشراف وتنظيم مؤسسة (بي 1) الجهة المروجة لسوبر ستوك العالمية، وتحت مظلة الاتحاد الأميركي للزوارق السريعة.

وتعتبر هذه البطولة واحدة من أعرق البطولات في رياضة الزوارق السريعة، خاصة بعد إطلاقها بحلة جديدة تجمع حالياً 59 زورقاً تتنافس على ألقاب 7 فئات مختلفة، من بينها الفئة الأولى التي يشارك في «الفيكتوري تيم»، إضافة إلى فئات سوبر كات وبي 1 ويوبر ستوك وفي إكستريم وسوبر في إكستريم وبرو ستوك في وبي 1 سوبر ستوك والفئات 2 و3 و4 و5 و6.

وينافس أمراء البحار في التحدي الجديد اليوم عبر زورق فيكتوري 3 بقيادة الثنائي سالم العديدي وعيسى آل علي، على لقب الفئة الأولى، وذلك بعد الظهور القوي في الجولة الافتتاحية منتصف مايو الماضي، والحصول على المركز الثاني بعد منافسة شرسة مع بقية المشاركين من الفرق العالمية.

ويتقدم اسم ممثل الإمارات فريق الفيكتوري تيم على الزوارق (مس غيكو 133) وفريق (222 أوف شور) وفريق (زابو ريسينيغ 91) وفريق (لوكاس أويل 77)، وهي من الأسماء المعروفة في عالم سباقات الزوارق السريعة، وسبق لبعضها الظهور في مياه الإمارات، من خلال جولات بطولة العالم (يو أي إم).

وكان وفد مؤسسة الفيكتوري تيم قد وصل منذ يومين إلى ولاية ميسوري الأميركية، بعد رحلة استغرقت 30 ساعة، والتحق بمعسكر الفريق في بحيرة أوزاركس، حيث ضم الوفد البطل العالمي السابق محمد سيف المري، المشرف العام على المتسابقين، وسالم العديدي وعيسى آل علي، إضافة إلى الطاقم الفني الذي أشرف على تجهيز الزورق لخوض السباق الرئيس.

ويتسلح العديدي وآل علي بالعزيمة والإصرار لمواصلة المشوار العالمي الصعب، وسط أصحاب الخبرة، والتمرس من نجوم رياضة الزوارق السريعة العالمية الذين يعرفهم محبو الرياضيات البحرية في الإمارات، ومن بينهم البريطاني المخضرم ستيف كرتيس، قائد زورق مس غيكو 113، والتركي أيغور، قائد زورق زابو ريسينيغ 91، والثنائي الإيطالي جيوفاني كاربيتلا والأسترالي دارين قائدا زورق (222 أوف شور)، إضافة إلى مشاركة زورق لوكاس أويل 77 الشهير.

ويأمل بطلا الفيكتوري تحقيق نتيجة رائعة تعين الفريق في مشوار البطولة العالمية الطويل، حيث يعد سباق أوزاركس فرصة للتقدم في الترتيب العام للبطولة التي يحتل الفريق فيها المركز الثاني برصيد 93 نقطة، علماً أن البطولة تشمل أربع محطات مرتقبة في ساراسوتا (فلوريدا) وسانت كلير ميامي) وميتشغان (إنديانا ويلز) ومايرس (فلوريدا). وقال المشرف العام على متسابقي الفيكتوري محمد المري إن معنويات الفريق عالية استعداداً لخوض الجولة المرتقبة، وذلك بعد الظهور القوي والمشرف في أولى محطات البطولة العالمية في شاطئ كوكو التي استطاع فيها العديدي وآل علي أن يبليا بلاء حسناً أنهيا من خلاله لفات السباق الرئيس في المركز الثاني.

وأعرب المشرف العام على متسابقي فريق الفيكتوري عن أمنياته بالتوفيق للثنائي العديدي وآل علي، على متن زورق فيكتوري 3، منوهاً بأنهما استطاعا إظهار الانسجام المطلوب، رغم أنهما رافقا بعضهما للمرة الأولى هذا الموسم في تحد جديد بعد انتقالهما من زوارق إكس كات إلى الفئة الأولى، الأمر الذي يبشر بأداء أفضل في المراحل المقبلة، ومن بينها الجولة المرتقبة.

الترتيب العام

1- مس غيكو 133 (أميركا) 104 نقطة

2- فيكتوري تيم 3 (الإمارات) 93 نقطة

3- 222 أوف شور (أستراليا - إيطاليا) 83 نقطة

4- لوكاس أويل 77 (أميركا) 74 نقطة

5- ريسينيغ 91 (تركيا - النرويج) 66 نقطة.

- تبلغ لفة السباق في جائزة بحيرة أوزاركس في ولاية ميسوري الأميركية 5.5 أميال بحرية.