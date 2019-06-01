4 ملايين درهم جوائز سباق «غناضة» لليخوت

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

عقد نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت مجموعة من الاجتماعات التنسيقية مع شركاء النادي على مدار الأيام الماضية، استعداداً لتنظيم سباق غناضة للمحامل الشراعية فئة 60 قدماً، الذي تم تأجيله منذ فترة. وقرر النادي إقامة السباق يوم 15 يونيو الجاري لمسافة 30 ميلاً بحرياً، وسيتم فتح باب التسجيل للراغبين في المشاركة مجدداً في التاسع من الشهر الجاري، على أن يتم إغلاقه قبل الانطلاقة بيومين.

وخصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت أربعة ملايين درهم جوائز مالية للمشاركين في السباق، وثلاث سيارات جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى.

من جهته، طالب أحمد ثاني مرشد الرميثي، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، في تصريحات صحافية جميع المشاركين في السباق بضرورة الالتزام باللوائح والقوانين المنظمة، وذلك لضمان تكافؤ الفرص بين الجميع.