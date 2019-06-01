محمد عبدالله يحرز المركز الأول في بطولة «وورلد جيم»

المصدر: محمد فاضل - دبي

كشفت منافسات النسخة العاشرة لبطولة وورلد جيم دبي الرمضانية للرجل الحديدي عن أبطال جدد، وذلك في ختام المنافسات التي أقيمت مساء أول من أمس، في صالة وورلد جيم بدبي، بمشاركة 24 متنافساً من المواطنين والمقيمين.

وأسفرت المنافسات عن فوز محمد عبدالله بالمركز الأول في ما يتعلق بالمجموع العام، متفوقاً على جميع المشاركين بثماني جولات، بينما على مستوى متسابقي وورلد جيم، فاز الهندي أبراهام بالمركز الأول، وحل الإماراتي مهدي حسين ثانياً والإماراتي محمد المرزوقي ثالثاً، وأشرف على البطولة الحكم الدولي جاسم أشكناني، والدولي أنور آل علي، والحكم محمد عبدالكريم والحكم وسام عبدالكريم، والحكم فهد يوسف. وشملت البطولة التنافس في كل من حركات العقلة، وضغطة الصدر، والقرفصاء.

وقال رئيس أكاديمية دبي لبناء الأجسام، عبدالكريم محمد سعيد لـ«الإمارات اليوم»: تعتبر هذه الرياضة من الرياضات التقليدية العريقة في الإمارات، والتي تعكس القوة والتحمل والصبر لدى رياضيي بناء الأجسام والقوة البدنية والرجل الحديدي، وشجعنا على تنظيمها لدعم إقامتها بشكل منتظم، وسعداء لما أسفرت عنه من لاعبين مميزين. وقال رئيس اللجنة المنظمة المهندس وليد عبدالكريم، في تصريحات صحافية: اعتدنا في شهر رمضان المبارك كل عام تنظيم هذه البطولة، إضافة إلى تنظيمها في أوقات أخرى من السنة، تشجيعاً على استمرارها في الوسط الرياضي الإماراتي، وقد راعينا في البطولة القوانين الدولية المتبعة، وظهرت المنافسات قوية وكشفت عن أبطال مميزين، مقدماً شكره للرعاة لمساهمتهم في إنجاح البطولة.

وفي ختام المنافسات تم تكريم أصحاب الإنجازات الرياضية، وعدد من الأبطال السابقين، ومن الموهوبين الجدد، إضافة إلى الرعاة والمنظمين.