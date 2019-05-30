اليماحي: لن يفكر كلباء بعد الآن في البقاء.. وسننافس على البطولات

المصدر: محمد فاضل - الشارقة

قال نائب رئيس مجلس إدارة نادي اتحاد كلباء، محمد عبيد اليماحي، إن الفريق سيغير من خططه وأهدافه المستقبلية، إذ لن يكون رهيناً بالصراع من أجل البقاء، وشدد على أنهم سيسعون للمنافسة على الالقاب.

وأكد اليماحي لـ«الإمارات اليوم»: «حققنا البقاء في هذا الموسم، وتطلعنا للمقبل سيكون أبعد من ذلك، ولمَ لا ننافس على احدى البطولات الثلاث، وبدورنا في ادارة النادي نخطط بهدوء من اجل بلوغ الهدف الذي رسمناه لنا، ولن نفكر بعد الان بالبقاء، فهو هدف اصبح من الماضي، وأسرة اتحاد كلباء رفعت سقف تطلعاتها».

وأضاف: «كنا على ثقة عالية منذ بداية الموسم بان كلباء سيظهر بشكل مختلف عن المواسم الماضية وسيتمكن من تحقيق البقاء، ويكسر قاعدة الصاعد هابط، استناداً الى الاجراءات الاولية التي عملتها ادارة النادي بشكل مبكر، منها الاستعانة بالمدرب الايطالي فيفياني بعد الاستغناء عن البرازيلي جورفان فيرا، مباشرة بعد العودة من المعسكر التدريبي الخارجي، اضافة الى دعم الفريق بأجانب أكفاء».

وتابع: «البداية القوية وغير المسبوقة للفريق مع ثلاثة انتصارات متتالية اعطت انطباعاً مبكراً ان الفريق سينجح في تحقيق أهدافه». وعن معاناة الفريق في الدور الثاني، قال: «يعود ذلك الى أن الفريق اطمأن نسبياً للبقاء، اضافة الى أن المنافسة ارتفعت بشكل كبير في مرحلة الاياب».

وفي جانب آخر، قال إن فيفياني استحق التجديد له، وأوضح: «مدرب فاهم ومقتدر فنياً وأدى دوره بشكل جيد، وعمل على اكثر من جانب، خصوصاً في تأمين البقاء، وايضاً تطوير الفريق من حيث إعداد لاعبين موهوبين للموسم المقبل».

وتابع: «سندعمه بشكل كبير في الموسم المقبل، وهناك خطة عمل لتعزيز الفريق بلاعبين اجنبيين جديدين، وقد اقتربنا من حسم ذلك في كل من خطي الهجوم والدفاع، اضافة الى اكثر من لاعب مواطن في وسط الملعب وفي مراكز أخرى».

وأشاد اليماحي بما قدمه المجري جوجاك، وقال: «اللاعب أبلغنا بأن موافقته على اللعب لكلباء كان تحدياً بالنسبة له لاستعادة مكانه في منتخب المجر، والحقيقة أنه قدم موسماً

مميزاً أسهم من خلاله في تحقيق البقاء، وقاد لتجديد عقده لموسم جديد».

«النمور» اقترب كثيراً من التعاقد مع لاعبين أجنبيين في الهجوم والدفاع.