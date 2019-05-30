شباب الأهلي «سيد» ألقاب كرة القدم في الإمارات

المصدر: أحمد طارق - دبي

اختتمت كرة القدم موسم 2018-2019، عقب إقامة الجولة الأخيرة من مسابقتي دوري الخليج العربي، ودوري تحت 21 سنة، في الأسبوع الجاري، وتتويج كلٍّ من الشارقة والعين باللقبين، إذ شهد الموسم الحالي تنظيم اتحاد كرة القدم 26 بطولة مختلفة على مدار الموسم.

وتوزعت ألقاب البطولات الـ26 على 10 أندية، إذ تسيد شباب الأهلي البطولات في الموسم الحالي، بحصوله على 11 لقباً، بينما كانت المفاجأة حلول نادي خورفكان في المركز الثاني برصيد أربعة ألقاب، متفوقاً على 13 نادياً في دوري الخليج العربي.

ولم تحقق سبعة أندية، من دوري الخليج العربي للمحترفين، أي لقب في الموسم الحالي، في جميع البطولات، هي: بني ياس، وعجمان، والنصر، والظفرة، واتحاد كلباء، والفجيرة، ودبا الفجيرة، بينما أكد الحمرية أن أندية الدرجة الأولى لا تقل عن أندية المحترفين، بعدما حصل على بطولتين، متساوياً في المركز الثالث مع العين والشارقة، بينما حصلت خمسة أندية على بطولة واحدة، هي: الوصل والجزيرة والإمارات والوحدة والرمس.

وبرهن شباب الأهلي على أن النتائج الرائعة التي حققها الفريق الأول في الموسم الحالي، ليست فقط مصدر التفاؤل بالنسبة لجمهوره، بفوز الفريق ببطولتين كبيرتين، هما: كأس رئيس الدولة، وكأس الخليج العربي ولكن فاز شباب الأهلي بتسعة ألقاب أخرى في مسابقات المراحل السنية، هي: دوري تحت 18 سنة (أ)، كأس الشباب تحت 18 سنة، كأس الناشئين تحت 16 سنة، دوري تحت 15 سنة (ب)، دوري تحت 14 سنة (أ)، دوري تحت 13 سنة (أ)، دوري 13 سنة (ب)، دوري تحت 12 سنة (أ)، ودوري تحت 12 سنة (ب).

في المقابل، أكد خورفكان أن موسم 2018-2019 كان تاريخياً بالنسبة للفريق، الذي فاز بلقب دوري الدرجة الأولى، بينما أكد أنه ينتظر مستقبلاً كبيراً، بفوزه بثلاث بطولات في المراحل السنية، هي: دوري تحت 16 سنة (ب)، دوري تحت 14 سنة (ب)، ودوري تحت 13 سنة (ج)، أما الحمرية الذي كان ينافس بقوة في التأهل لدوري الخليج العربي، ففاز ببطولتين، هما: دوري الشباب وكأس الشباب.

وقد اكتفى العين بالفوز ببطولتين، هما: دوري تحت 21 سنة، ودوري تحت 16 سنة (أ)، أما الشارقة الذي حقق إنجازاً تاريخياً بالفوز بلقب دوري الخليج العربي للمرة الأولى، منذ تطبيق الاحتراف في 2008، فقد حقق بطولة أخرى هي دوري تحت 15 سنة (أ). أما الأندية التي حصلت على بطولة واحدة، فكانت: فوز الوحدة بلقب كأس سوبر الخليج العربي، والوصل بلقب كأس الأشبال تحت 14 سنة، والجزيرة بكأس الشباب تحت 15 سنة، والإمارات بلقب دوري تحت 18 سنة (ب)، والرمس بلقب دوري تحت 12 سنة (ج).

موسى عباس: المراحل السنية من أولويات شباب الأهلي

أكد مدير أكاديمية شباب الأهلي، الدكتور موسى عباس، أن الإنجازات التي حققها فريقه في الموسم الحالي، بالفوز بـ11 بطولة في مختلف المراحل السنية، إلى جانب الفريق الأول، تؤكد أن الفريق ينتظره مستقبل مبهر في السنوات المقبلة.

وقال موسى عباس، لـ«الإمارات اليوم»، إن «أكاديمية شباب الأهلي تضم مجموعة رائعة من اللاعبين، الذين يشكلون مستقبل النادي في السنوات المقبلة، ويعود ذلك إلى الاهتمام الكبير الذي يوليه مجلس الإدارة للفئات السنية، التي تعد من أهم الأولويات». وأضاف: «الفرق المختلفة في الأكاديمية قدمت عروضاً قوية، واستحقت العدد الكبير من الألقاب التي حققتها، خصوصاً أنها تفوقت على الأندية كافة، ليس فقط في عدد النقاط، لكن بتسجيل أكبر عدد من الأهداف، إلى جانب الحصول على لقب أقوى خط الدفاع، وفوز أحد لاعبي الفريق بلقب الهداف في أكثر من مسابقة».

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