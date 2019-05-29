سعيد بن طحنون يتوّج سيدات النصر بلقب «يد التسامح»

المصدر: العين - الإمارات اليوم

توج الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان فريق سيدات النصر لكرة اليد بكأس بطولة التسامح الرياضية، وقلدهن الميداليات الذهبية، بعد فوزهن على فريق هاند بول دبي بنتيجة 37-33، في المباراة النهائية التي استضافتها، مساء أول من أمس، الصالة البنفسجية باستاد خليفة بن زايد بنادي العين.

واللقب هو الرابع لسيدات العميد، بعد فوزهن هذا الموسم بكأس رئيس الدولة والدوري العام وبطولة زايد الرمضانية في أبوظبي، ليأتي لقب دورة التسامح مسكاً لختام موسم رائع ومليء بالألقاب، كما قلد راعي البطولة فريق نادي هاند بول دبي، وصيف البطولة، الميداليات الفضية، بينما ظفر فريق فتيات أبوظبي بالميداليات البرونزية، إثر فوزه على فريق السويق العماني 24-20.

من جانبه، أكد رئيس اتحاد الإمارات لكرة اليد، محمد عبدالكريم جلفار، القيمة الكبيرة للبطولات الرمضانية في تعزيز الثقة للاعبين واللاعبات الكبار، وفي إعداد الشباب والهواة والناشئين واكتشاف مواهب كرة اليد الجديدة، وقال في تصريحات صحافية: «مثل هذه البطولات تقدم خدمة كبيرة لاتحاد الإمارات لكرة اليد في إعداد اللاعبين، واحتكاكهم مع مدارس متنوعة للعبة، بوجود أعداد كبيرة من اللاعبات المحترفات والمدربات الجيدات، ما يمثل إضافة قوية لهن لمقابلة الاستحقاقات المقبلة».

على جانب آخر، ينطلق اليوم الدور نصف النهائي لخماسيات كرة القدم، في الصالة البنفسجية بنادي العين.