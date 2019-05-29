مدرب الوحدة الجديد يصل بعد يومين لتوقيع العقد

المصدر: إبراهيم الديب - أبوظبي

أعلن مجلس إدارة نادي الوحدة قبول اعتذار المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم الهولندي هينيك تين كات، بصفة نهائية، عن عدم استمراره مدرباً للفريق لظروف عائلية، وتفهم المجلس رغبة المدرب في عدم الاستمرار مع الفريق، وتم توجيه الشكر له على ما قدمه للفريق خلال الفترة الماضية، التي امتدت إلى خمسة أشهر، قاده خلالها إلى احتلال المركز الثالث في جدول ترتيب بطولة دوري الخليج العربي، والتأهل للمشاركة في دوري أبطال آسيا الموسم المقبل، بمقعد مباشر دون المشاركة في مباراة الملحق، بالإضافة إلى التأهل لدور الـ16 للبطولة نفسها في النسخة الحالية، بعد تصدره لمنافسات المجموعة الثانية من دور المجموعات بجدارة واستحقاق.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده مجلس إدارة النادي، أول من أمس، مع المدرب تين كات، وأعلن مجلس إدارة النادي دخوله في مفاوضات مكثفة مع أحد المدربين من المدرسة الهولندية، لقيادة الفريق الأول خلال استحقاقاته المقبلة، على أن يتم الإعلان الرسمي خلال الفترة المقبلة، وسيصل المدير الفني الجديد إلى البلاد خلال يومين للتفاوض مع إدارة النادي، وتوقيع عقد تدريبه للفريق اعتباراً من الموسم المقبل.

وأعلن المجلس أيضاً أنه قدم الشكر إلى المدير الفني السابق تين كات، على مبادرته بقيادة تدريب الفريق خلال فترة الإعداد للموسم الجديد بالمعسكر الخارجي، لحين الاتفاق بشكل نهائي مع المدير الفني الجديد، لكن المجلس فضل وجود الأخير على رأس عمله مع بداية فترة الإعداد وقيادتها بنفسه للتعرف إلى اللاعبين وإمكاناتهم الفنية.

وقال مصدر بالنادي لـ«الإمارات اليوم» إن مجلس الإدارة استقر على بقاء مهاجم الفريق الأرجنتيني سباستيان تيغالي هداف الدوري في الموسم المنصرم مع الفريق، والتجديد له لمدة موسم آخر، والإبقاء كذلك على البرازيلي ليوناردو دي سوزا، الذي ينتهي عقده مع الوحدة في الموسم المقبل، بعد ظهوره بشكل لافت في الموسم المنصرم، خصوصاً في دور المجموعات بدوري أبطال آسيا، ومساهمته القوية في تأهل الفريق لدور الـ16 واحتلاله قائمة هدافي البطولة حتى الآن، مع وضع الكوري شانج ريم على قائمة اللاعبين الذين سيتم الاستغناء عنهم في حال نجاح المفاوضات الجارية حالياً مع لاعب وسط آسيوي للتعاقد معه بدلاً من ريم، وفي حالة عدم التوصل لاتفاق مع اللاعب الجديد سيتم التجديد لشانج ريم لموسم آخر.

وأشار المصدر إلى أن لاعب الوسط محمد عبدالباسط لم يتلق حتى الآن عروضاً جادة للانتقال إلى أي ناد آخر في الموسم المقبل، وإذا تلقى عرضاً مناسباً فسيتم بيعه، فيما تم التمسك باللاعبين الظهير الأيمن خالد إبراهيم وقلب الدفاع سالم سلطان، ورفض كل العروض التي وصلت إلى النادي لشرائهما وأبرزها من أندية الشارقة والوصل والظفرة، مؤكداً أن الوحدة لن يفرط في أي لاعب مواطن يصل إلى نسبة عالية من المشاركة في المباريات خلال الموسم الماضي، والتي حددها المدير الفني السابق تين كات في التقرير الفني الذي سلمه لمجلس إدارة النادي، والذي يتم من خلاله تقييم اللاعبين والاستقرار على الأسماء التي سيتم الاستغناء عنها وفقاً لعدد المشاركات في المباريات خلال الموسم المنصرم.

وأضاف المصدر إلى أن مجلس إدارة النادي وافق على إقامة معسكر خارجي للفريق الأول استعداداً للموسم الجديد يوم 25 يونيو المقبل، وستتم المفاضلة بين إقامته في هولندا أو النمسا.

ونوّه المصدر إلى أن المجلس استقر على اختيار مدير الفريق الأول السابق عبدالباسط محمد مديراً لأكاديمية الناشئين بالشهامة، في إطار خطة النهوض بالأكاديمية في الفترة المقبلة.

مجلس الإدارة استقر على التجديد لتيغالي لموسم آخر، والإبقاء على ليوناردو دي سوزا.