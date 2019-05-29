النمساوي فيزبرغر يقتحم «التوب 20» في «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

حقق النمساوي بيرند فيزبرغر لقب بطولة الدنمارك المفتوحة، ليقفز إلى قائمة أفضل 20 لاعباً (التوب 20)، في ترتيب الجولة الأوروبية للغولف، التي تقام تحت شعار «السباق إلى دبي»، ويكون قريباً من الحصول على واحدة من بطاقات التأهل للعب في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، البطولة الختامية للموسم، والتي تقام على ملاعب عقارات جميرا للغولف في شهر نوفمبر المقبل، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ونجح فيزبرغر في الحصول على لقبه الخامس، في مسيرته في الجولة الأوروبية للغولف، التي تقام سنوياً تحت شعار «السباق إلى دبي»، ليتقدم من المركز 129 إلى المركز 19 على لائحة الترتيب العام، بعد أن كسب 710 نقاط.

جاء فوز فيزبرغر بعد منافسة شرسة ضد الاسكتلندي روبرت ماكنتاير في الجولة الأخيرة، حيث أنهى ماكنتاير البطولة في المركز الثاني بفارق ضربة واحدة ليحصد 472 نقطة، وينتقل من المركز 72 إلى المركز 13.

واحتل الفرنسي رومان لانجاسكي المركز الثالث، وتقدم من المركز 33 إلى المركز 21 في ترتيب «السباق إلى دبي»، بعد حصوله على 266 نقطة.