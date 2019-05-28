كايو يودّع لاعبي الوصل في غرفة الملابس عقب مواجهة كلباء

المصدر: أحمد طارق - دبي

علمت «الإمارات اليوم» أن البرازيلي كايو كانيدو، قام بتوديع لاعبي الوصل، أول من أمس، عقب مباراة اتحاد كلباء، في الجولة الـ26 من دوري الخليج العربي، بعدما أنهى اتفاقه مع نادي العين، للانتقال إلى صفوفه بداية من الموسم المقبل.

وأكد مصدر في نادي الوصل، أن كايو كانيدو حضر إلى استاد زعبيل، عقب نهاية المباراة للالتقاء مع لاعبي الوصل وتوديعهم، بعدما لعب في صفوف الفريق خمسة مواسم، قبل أن يقرر الرحيل بنهاية الموسم الحالي، رغم امتداد عقده حتى نهاية الموسم المقبل.

وأشار إلى أن اللاعب البرازيلي أبلغ لاعبي الوصل أنه استقر على الرحيل إلى نادي العين، وأنه يتبقى فقط اتفاق العين مع إدارة نادي الوصل، على التفاصيل المادية، متمنياً التوفيق لهم في الفترة المقبلة، ومبدياً سعادته بالفترة التي قضاها في صفوف الفريق.

وكان الوصل قد تعادل مع اتحاد كلباء بهدف لكل فريق، في ختام مباريات دوري الخليج العربي، أول من أمس، لينهي المسابقة في المركز التاسع برصيد 34 نقطة، بينما احتل «النمور» المركز الـ11 برصيد 25 نقطة.

من جهته، رفض البرازيلي كايو كانيدو التأكيد على انتقاله بشكل رسمي إلى صفوف نادي العين بداية من الموسم المقبل، مؤكداً أنه حتى الآن مرتبط بعقد رسمي مع نادي الوصل، وأنه لا يمكنه الحديث عن أي شيء يخص مستقبله.

وقال كانيدو في تصريحات صحافية، أول من أمس، إن شركة الوصل لكرة القدم ستحدد مصيره بالفريق، سواء استمراره في الموسم المقبل، أو انتقاله إلى فريق آخر، موضحاً: «هناك أكثر من عرض تم تقديمه لإدارة نادي الوصل للتعاقد معي، والقرار النهائي سيكون لها، وأنا من جانبي يجب أن أحترم أن عقدي مستمر مع الفريق».

وأضاف: «أعتقد أن وجود عروض للتعاقد معي، يعني أنني ألعب بشكل جيد، وهذا الشيء يعد أمراً طبيعياً لأي لاعب يتلقى عروضاً من أندية أخرى، وأن تكون لديه الرغبة في الاستماع إلى هذه العروض، والموافقة عليها من عدمها».

وتابع: «بالنسبة لي كما ذكرت لا أستطيع الإجابة عن السؤال الخاص بأنها المرة الأخيرة التي سألعب فيها في صفوف الوصل، لأن عقدي مستمر، ويجب توجيه هذا السؤال إلى إدارة النادي التي لديها القرار النهائي بالموافقة على أحد العروض أو رفضها».

وتحدث اللاعب البرازيلي عن رأيه في النتائج التي حققها الوصل في الموسم الحالي، وقال: «بالنسبة لي أرى أنني قدمت موسماً جيداً، خصوصاً أنني أحرزت 25 هدفاً مع الفريق في مختلف البطولات، لكن بالنسبة إلى الفريق، يجب أن نكون أمناء مع الجمهور الوصلاوي، لأننا لم نظهر بشكل جيد في البطولات المحلية، وبالتحديد في دوري الخليج العربي، لذلك المحصلة تجعلني أقول إنه موسم سيئ بالنسبة لنا مع الوصل».

ريجيكامب: من حق كايو التفكير في مستقبله

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أن رغبة البرازيلي كايو كانيدو، في الرحيل عن «الإمبراطور»، تعد أمراً طبيعياً، لافتاً إلى أن هذا القرار يعود في النهاية إلى اللاعب الذي يحق له التفكير في مستقبله.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي، إن كايو اختار خوض تجربة مع فريق آخر، موضحاً: «نتمنى له التوفيق، ومن جانبنا سنعمل على التعاقد مع لاعب آخر، ولكن في المقام الأول لا أستطيع الحديث عن أي شيء، حتى نرى إذا كانت صفقة رحيل كايو ستكتمل أم لا، لأنه لم يتم حسم كل شيء بشكل رسمي».

فيفياني: اتحاد كلباء سيبدأ من «الخطوة العاشرة»

أبدى مدرب اتحاد كلباء، الإيطالي فابيو فيفياني، رضاه، عن المحصلة العامة لـ«النمور» في الموسم الحالي، مؤكداً أن الفريق حقق الأهم بالبقاء في دوري الخليج العربي، بينما شدد على ضرورة أن يواصل الفريق عمله في الموسم المقبل من النقطة التي انتهى عندها بنهاية الموسم الحالي.

وقال فيفياني في مؤتمر صحافي، إنه: «عندما جئت إلى اتحاد كلباء بدأنا من نقطة الصفر، وأرى أننا قدمنا عملاً جيداً، لكن حتى نواصل النجاح في الموسم المقبل، يجب إن كنا قطعنا 10 خطوات، أن نبدأ من الخطوة الـ10، وألا نعود إلى نقطة البداية».