لاعب العين السابق يشارك مع ابنه في بطولة التسامح

المصدر: العين - الإمارات اليوم

شهدت منافسة خماسيات كرة القدم المقامة بالصالة البنفسجية بنادي العين ضمن دورة التسامح الرياضية برعاية الشيخ سعيد بن طحنون آل نهيان، مشاركة لاعب العين السابق بدر مصبح مع ابنه ناصر لاعب العين تحت 16 سنة مع فريق شباب العين في مواجهة فريق شرطة العين في المباراة التي جرت بينهما أول من أمس.

وشهدت المباراة خسارة فريق الوالد وابنه على يد فريق الشرطة بنتيجة 7-2، وأحرز الأهداف كل من فيصل بن سعيد (هاتريك)، وشهاب عبدالله (هدفان)، وناصر محمد صالح (هدفان)، في حين سجل هدفي شباب العين عبدالله بن جمعة وناصر بدر، وأدار المباراة الحكام عيسي عبدالمجيد وأحمد مصبح وعلي شملان.

وفي المباراتين الثانية والثالثة انسحب فريقا التعاون واياكس أمام فريقي شركة الريس للمقاولات والجمعية الأردنية، ليتم اعتماد الآخرين فائزين 3-صفر، حسب لوائح البطولة، وتستمر المنافسة اليوم إذ تقام مباراتان يلتقي في الأولى فريقا فندق سيتي سيزن، المتأهل مسبقاً للمربع الذهبي، أمام العين سيتي، فيما تجمع المباراة الثانية «شرطة العين» و«الجمعية الأردنية» ضمن المجموعة الثانية.