ختام سباق السيارات في منتجع الفرسان

المصدر: العين - الإمارات اليوم

اختتمت الجولة الثالثة من منافسات سباق السيارات (الكارتينغ) ضمن بطولة الفرسان الرمضانية الأولى التي أقيمت على مضمار منتجع الفرسان الرياضي الدولي بالعين، وأسفرت نتائج منافسات سباق السيارات (الكارتينج) لفئة الكبار التي كانت مختلطة رجال ونساء عن فوز محمد مطر من البحرين بالمركز الأول، وجاء في المركز الثاني ماركوس توماس من ألمانيا، فيما احتل رومالدو لابروي من سيريلانكا المركز الثالث.

وفي منافسات سباق السيارات (الكارتينغ) لفئة الصغار تحت سن 12 عاماً، جاء في المركز الأول هاري هانام من بريطانيا، وفي المركز الثاني ناثان بورت من فرنسا، وجاء ثالثاً ايكو سيغري من فرنسا.

وشهدت الجولة الختامية من تصفيات الكارتينغ منافسات ساخنة بين الفئات المتسابقة المشاركة سواء الكبار أو الصغار، ما انعكس على مستوى ومهارات المشاركين بالبطولتين، إذ أخذ التنافس في الارتفاع بشكل مستمر. وكان قد تأهل 20 متنافساً ضمن منافسات الكبار، أما ضمن منافسات الصغار تحت 12 عاماً فقد تأهل 10 متنافسين.

وفي نهاية اليوم الختامي قام مدير مركز تواجد البلدي أحمد صالح الحميري، والرئيس التنفيذي لشركة الفرسان القابضة خليفة الحميري، بتوزيع الجوائز على الفائزين. وبلغت قيمتها المالية 70 ألف درهم توزعت على أصحاب المراكز الثلاثة الأولى من فئة الكبار وأصحاب المراكز الثلاث الأولى من فئة الصغار.