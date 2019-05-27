لاعبو وجمهور الشارقة احتفلوا بالدرع على أنغام «الملك»

المصدر: منصور السندي - الشارقة

احتفل نادي الشارقة حتى الساعات الأولى من صباح أمس على مسرح النادي في استاد خالد بن محمد في الحزانة، ابتهاجاً بفوز الفريق بدرع دوري الخليج العربي لكرة القدم، وسهر لاعبو الفريق يتقدمهم قائد الفريق شاهين عبدالرحمن والحارس عادل الحوسني والبرازيليان ويلتون سواريز وإيغور كورنادو ولاعب الرأس الأخضر ريان منديز، وبقية نجوم الفريق حتى الصباح على الأنغام والأهازيج التي كان يرددها جمهور «الملك» في المدرجات، وكذلك الأهازيج الحماسية الخاصة بالشارقة التي كانت تبث من المنصة الرئيسة في مسرح الاحتفال، واستمرت الاحتفالية في مسرح النادي إلى ما بعد الساعة الثالثة صباحاً، فيما اضطر عدد كبير من الحضور إلى تناول وجبة السحور في النادي.

وامتلأت المدرجات الخاصة بجمهور الشعب في الملعب بكاملها بالمشجعين، الذين حرصوا على الحضور مبكراً إلى ملعب النادي والمشاركة في هذه الأجواء الاحتفالية الرائعة التي انتظروها 23 عاماً، في مشهد اختلطت فيه دموع الفرح في أوساط الشرقاوية في مشهد رائع ومعبّر.

ورسم جمهور الشارقة لوحة جميلة في المدرجات التي تزيّنت بألوان الفريق الشرقاوي.

وانطلقت المسيرة الاحتفالية الضخمة لجمهور الشارقة بالدرع عقب انتهاء مباراة الفريق مع الإمارات، وذلك من ملعب نادي الإمارات إلى استاد خالد بن محمد بالحزانة في الشارقة، لمواصلة احتفالاتها وسط أجواء رائعة ومميزة.

وتضمنت احتفالية الشارقة، إلى جانب مسيرة جابت شوارع مدينة الشارقة، ألعاباً نارية.

وحرصت أسر اللاعبين الأجانب في الفريق أيضاً على حضور هذه الاحتفالية التاريخية ومشاركة اللاعبين والجمهور الشرقاوي فرحتهم بلقب دوري الخليج العربي، الذي تحقق بعد صبر طويل وعمل شاق قام به النادي.

وتزيّنت قمصان لاعبي الشارقة بـ«شكراً سلطان» تقديراً للدعم الكبير الذي وجده النادي من صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ما قاد إلى تحقيق هذا الإنجاز الكبير.

وانتظرت أعداد كبيرة من الجماهير الشرقاوية في استاد خالد بن محمد وصول حافلة لاعبي الفريق التي وصلت عند الساعة الثانية والنصف صباحاً قادمة من رأس الخيمة، بعد أداء الفريق لمباراته أمام فريق الإمارات التي انتهت بفوز «الملك» 2-1 في ختام مباريات الدوري، إذ رفع الشارقة رصيده إلى 59 نقطة منهياً المسابقة بـ17 فوزاً وثمانية تعادلات وخسارة واحدة فقط أمام الوصل في الجولة 24.

يذكر أن الشارقة الذي حسم اللقب بعد فوزه على الوحدة في الجولة 24 توّج رسمياً، أول من أمس، بطلاً لدوري الخليج العربي للمرة الأولى في عهد الاحتراف، والسادسة في تاريخ النادي بعد فوزه على مضيفه فريق الإمارات، خلال المباراة التي أقيمت على استاد نادي الإمارات في ختام مسابقة في الدوري.

وتوج الشيخ صقر بن سعود القاسمي فريق الشارقة، وسلم درع الدوري بحُلته الذهبية الجديدة الى قائد فريق الشارقة شاهين عبدالرحمن البطولة، فيما تسلم نجوم الشارقة الميداليات الذهبية، وذلك بحضور الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، ورئيس اتحاد الكرة مروان بن غليطة، ورئيس مجلس إدارة نادي الشارقة سالم عبيد الشامسي، ونائب رئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة دوري المحترفين، عبدالله الجنيبي، ورئيس شركة الشارقة لكرة القدم محسن مصبح.

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عاماً انتظرها جمهور الشارقة حتى الاحتفال التاريخي بلقب الدوري.