«سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية تحدّد الفريق الثالث اليوم

المصدر: جوني جبور- دبي

تصل «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية مساء اليوم محطتها قبل الختامية، وذلك بلقاء تحديد المركزين الثالث والرابع والمنافسة على آخر منصات البطولة الرمضانية التي يسدل الستار عنها مساء غد، وأقيمت منذ الخامس من رمضان على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي، برعاية الشيخ محمد بن مكتوم بن راشد آل مكتوم، ونافس على لقب نسختها التاسعة 19 فريقاً.

وكانت البطولة قد شهدت في ساعة متأخرة من مساء أمس، مواجهتي نصف النهائي، وجمعالأولى حامل لقب النسختين الأخيرتين فريق «شرطة دبي» مع «السيلساو»، وضمت الثانية الوافد الجديد فريق «المقام» مع بطل نسختي 2013 و2014 فريق «الاتحاد الرياضي للجامعات»، وتحدد من خلال نتائجهما هوية الفريقين اللذين نجحا في الفوز وبلوغ المباراة النهائية، فيما سيلتقي الخاسران اليوم للمنافسة على الميدالية البرونزية ومنصة المركز الثالث.

من جهته، أكد مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع في شرطة دبي، رئيس اللجنة المنظمة العليا للنسخة التاسعة في «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، العميد خالد علي شهيل، أن بلوغ فريقين سبق لهما الفوز بالبطولة لنصف نهائي النسخة الحالية ممثلين بـ«شرطة دبي» و«الاتحاد الرياضي للجامعات»، بجانب فريقين يسجلان الظهور الأول في البطولة، سواء «المقام» أو «السيلساو» يعكس مدى الندية والتنافسية التي حظيت بها النسخة الحالية التي تعد الأقوى تنافسية في تاريخ البطولة. وقال شهيل، في تصريحات صحافية، إن: «الوداع المبكر من دوري المجموعات لفرق زخرت قوائمها بلاعبي الأندية، ورشحت للمنافسة على اللقب، والتي قابلها بلوغ وافدين جدد للمربع الذهبي، يعكس المستوى القوي الذي شهدته النسخة الحالية».