«عمومية الكرة» تعتمد لائحة منع ازدواجية المناصب.. وتُبقي على سقف الرواتب

المصدر: منصور السندي - دبي

اتّخذت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها العادي الرابع الذي عقد أول من أمس بفندق ماريوت الجداف في دبي، برئاسة مروان بن غليطة، قرارات عدة، أبرزها الإبقاء على سقف رواتب اللاعبين المحليين المحترفين كما هو دون تغيير، على أن يحال إلى لجنة دوري المحترفين لمزيد من الدراسة، وتم اعتماد اللائحة الخاصة بمنع ازدواجية المناصب الرياضية بين النادي والمجالس الرياضية بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة، على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتباراً من الدورة الانتخابية المقبلة لمجلس إدارة اتحاد الكرة، والموافقة على إجراء بعض التعديلات على النظام الأساسي واللوائح الخاصة باتحاد الكرة، والإبقاء على نسبة 2% لاتحاد الكرة من عقود لاعبي الأندية، والموافقة على استمرار لجنة الاستئناف الحالية برئاسة المستشار عادل الجنيبي، والموافقة على إجراء تعديلات في لجنة الانضباط، بعد استقالة رئيسها السابق الدكتور حسن المرزوقي، وتسمية نائب رئيس لجنة الانضباط سعيد الحوطي رئيساً للجنة، ورفع عدد لاعبي الفئة الثالثة من 10 الى 15 لاعباً، واعتماد اللائحة الجديدة لأوضاع وانتقالات اللاعبين.

واستمر اجتماع الجمعية العمومية الذي حضره ممثلو 27 نادياً من أصل 31 لأكثر من ساعتين تم خلاله مناقشة العديد من البنود المقترحة على جدول الأعمال.

من جهته، قال الأمين العام لاتحاد الكرة، محمد عبدالله هزام الظاهري، في تصريحات صحافية: «بالنسبة للتعديلات الخاصة باللوائح فقد اعتمدت من قبل الجمعية العمومية دون اعتراض، وأما بالنسبة لموضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب فإنه لم تتم مناقشته من قبل الجمعية العمومية، كونه من اختصاص مجلس الإدارة، أما على صعيد سقف الرواتب فقد تمت مناقشته من قبل الجمعية العمومية التي قررت إبقاء الحال على ما هو عليه مع إخضاع الامر لمزيد من الدراسة، اما بالنسبة للموضوعات الأخرى فقد تمت مناقشتها كلها، كما تمت الموافقة على اجراء بعض التعديلات في اللجان القانونية دون اعتراض، خصوصاً لجنة الانضباط، فيما تمت الموافقة على استمرار لجنة الاستئناف بتشكيلها الحالي».

وأوضح بن هزام: «بالنسبة للتقرير المالي لاتحاد الكرة فقد تمت مناقشته بالتفصيل والموافقة عليه، وبخصوص العجز في ميزانية الاتحاد فقد تمت مناقشة الأمور التي أدت الى هذا العجز، نظراً لانه كانت هناك بعض المصروفات الإضافية، من بينها معسكرات المنتخبات الوطنية، بجانب مشاركة المنتخب في كأس الخليج التي أقيمت في الكويت، ولم يدخل موضوع المشاركة ضمن ميزانية الاتحاد». وتابع «بالنسبة لبند ما يستجد من أعمال فإنه لم يكن هناك سوى بند واحد فقط، وهو المقترح المقدم من نادي العين بخصوص إلغاء سقف رواتب اللاعبين، والاعتماد على الميزانيات المعتمدة من قبل مجلس الإدارة».

وبخصوص الحديث عن زيادة عدد اللاعبين الأجانب في دوري الخليج العربي الى ستة لاعبين، أكد بن هزام أنها لم تناقش من قبل الجمعية العمومية، كونها من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد.

الجنيبي: آلية بين الأندية والمحترفين لتطبيق سقف الرواتب

أكّد نائب رئيس اتحاد كرة القدم رئيس لجنة دوري المحترفين، عبدالله ناصر الجنيبي، أن «موضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب لم يتم طرحه في الجمعية العمومية، كونه من اختصاص مجلس إدارة الاتحاد، أما في ما يتعلق بسقف رواتب اللاعبين فإن القرار الذي صدر هو الإبقاء على الوضع الحالي حسب طلب الأندية».

وقال الجنيبي في تصريحات صحافية: «من أفضل الأمور في الجمعية العمومية هذه المرة أنه كانت هناك ورش عمل سبقت انعقاد الجمعية، وهذا الأمر سهّل الكثير من الأمور التي حصل عليها خلاف، لكن في النهاية فإن أغلبية الأعضاء وافقوا على الموضوعات التي تم طرحها».

وبخصوص اللجان القضائية، أكد الجنيبي أن الجمعية العمومية وافقت بنسبة 90% إلى 99% على استمرار اللجان الحالية.

الزرعوني: عدم تجديد رعاة لعقودهم وراء العجز في الميزانية

كشف عضو مجلس إدارة اتحاد كرة القدم رئيس اللجنة المالية، هشام الزرعوني، أن العجز المالي البالغ 14 مليون درهم في ميزانية اتحاد الكرة لعام 2018 سببه الأساسي هو عدم تجديد عدد من الرعاة لعقودهم مع اتحاد الكرة، بجانب بعض المصروفات الأخرى المتعلقة بمعسكرات المنتخبات الوطنية.

واستعرض الزرعوني في تصريحات صحافية المعسكرات والمباريات الودية التي خاضتها المنتخبات الوطنية خلال المرحلة الماضية، خصوصاً المنتخب الأول والأولمبي والشباب، فضلاً عن منتخبات المراحل السنية الأخرى، مشيراً الى ان كل هذه المعسكرات تم الصرف عليها من ميزانية اتحاد الكرة، مشدداً على أن نسبة الـ2% التي يتحصل عليها اتحاد الكرة من عقود اللاعبين تدر على خزينة الاتحاد اكثر من 10 ملايين درهم سنوياً، وغطت 60% من كلفة تطبيق تقنية الحكم الفيديو في دوري الخليج العربي (الفار).

يذكر أنه لم يتبقّ من رعاة اتحاد الكرة سوى «اتصالات» وقناة دبي الرياضية.

أبرز قرارات الجمعية العمومية

1- الإبقاء على سقف رواتب اللاعبين المحليين.

2- منع ازدواجية المناصب وتطبيقه اعتباراً من الدورة المقبلة.

3- الإبقاء على نسبة 2% لاتحاد الكرة من عقود لاعبي الأندية.

4- الموافقة على استمرار لجنة الاستئناف برئاسة المستشار عادل الجنيبي.

5- تسمية نائب رئيس لجنة الانضباط سعيد الحوطي رئيساً للجنة.

6- رفع عدد لاعبي الفئة الثالثة من 10 إلى 15 لاعباً.

7- اعتماد اللائحة الجديدة لأوضاع وانتقالات اللاعبين.