بن غليطة: نعمل على استقطاب رعاة جدد لاتحاد الكرة

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد رئيس اتحاد كرة القدم، مروان بن غليطة، أن الهيئة العامة للرياضة تعد الحاضنة والداعم للاتحادات الرياضية، وأنها حريصة على المنظومة الرياضية، مشيراً إلى أنه من وجهة نظره فان موضوع الدعم المالي لاتحاد الكرة من قبل الهيئة تم حله خلال الاجتماعات السابقة، حتى قبل انعقاد الجمعية العمومية واعتماد الجمعية العمومية المعايير الخاصة بضمان عدم ازدواجية المناصب الرياضية بالنسبة لأعضاء اتحاد الكرة اعتباراً من الدورة الانتخابية المقبلة، لافتاً الى أن العجز المالي لاتحاد الكرة له أسبابه، مشدداً على أن الاتحاد سيعمل على استقطاب رعاة جدد لزيادة موارده المالية.

وقال بن غليطة، في تصريحات صحافية: «أشكر نادي العين على تقديمه مقترحاً بإلغاء سقف الرواتب، وسنقوم بعمل الدراسة لمقترحه عن طريق لجنة دوري المحترفين، بحيث يكون التطور الطبيعي لسقف الرواتب هو الميزانيات الصفرية».

وكشف بن غليطة عن أن توطين الوظائف في اتحاد الكرة وصل الى 40% بدلاً من 5%، كما كان في السابق.