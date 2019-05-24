قرار بمنع ازدواجية المناصب الرياضية في اتحاد الكرة

المصدر: منصور السندي –دبي

اتخذت الجمعية العمومية لاتحاد كرة القدم خلال اجتماعها العادي أمس الخميس بفندق ماريوت الجداف في دبي برئاسة مروان بن غليطة عددا من القرارات أبرزها الإبقاء على سقف رواتب اللاعبين المحليين المحترفين بالأندية كما هو دون تغيير على أن يحال الى لجنة دوري المحترفين لمزيد من الدراسة وتم كذلك اعتماد لائحة خاصة تمنع ازدواجية المناصب الرياضية بالنسبة لأعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة على أن يتم تطبيق هذا القرار اعتبارا من الدورة الانتخابية القادمة، إذ جاء هذا القرار من قبل الجمعية العمومية لاتحاد الكرة على خلفية القرار الأخير الذي أصدرته الهيئة العامة للرياضة بإيقاف الدعم المالي لاتحاد البالغ 57 مليون درهم الى حين تعديل وضعه القانوني بوجود ثلاثة من أعضاء مجلس إدارته لديهم مناصب إدارية في أنديتهم الى جانب عضويتهم في مجلس إدارة الاتحاد ما يعد ذلك مخالفا للائحة التنفيذية الصادرة من الهيئة في هذا الخصوص التي تمنع ازدواجية المناصب الرياضية.

وقال أمين عام اتحاد الكرة محمد عبد الله هزام الظاهري أن الجمعية العمومية وافقت خلال اجتماعها على بعض التعديلات على النظام الأساسي واللوائح الخاصة باتحاد الكرة وقررت الإبقاء على الإبقاء على نسبة 2% التي يتحصل عليها اتحاد الكرة من عقود لاعبي الأندية والموافقة كذلك على استمرار لجنة الاستئناف الحالية الموافقة كذلك على اجراء تعديلات في لجنة الانضباط بعد استقالة رئيسها السابق الدكتور حسن المرزوقي وتسمية نائب رئيس لجنة الانضباط سعيد الحوطي رئيسا للجنة".

وأضاف بن هزام " في تصريحات صحافية " بالنسبة للتعديلات الخاصة باللوائح فقد اعتمدت من قبل الجمعية العمومية دون اعتراض واما بالنسبة لموضوع زيادة عدد اللاعبين الأجانب فانه لم يتم مناقشته من قبل الجمعية العمومية كونه من اختصاص مجلس الإدارة أما على صعيد سقف الرواتب فقد تمت مناقشته من قبل الجمعية العمومية التي قررت إبقاء الحال على ما هو عليه مع إخضاع الامر لمزيد من الدراسة".