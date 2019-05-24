راشد بن حمدان يكرّم الفائزين في ختام مسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم

المصدر: دبي - الإمارات اليوم

كرّم سمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس أمناء هيئة آل مكتوم الخيرية، الفائزين بالمراكز الأولى، وكذلك المحكمين، وجميع المساهمين في ختام فعاليات النسخة الثامنة لمسابقة دبي للقرآن الكريم لأصحاب الهمم، التي ينظمها نادي دبي لأصحاب الهمم، وتعد أكبر وأهم المسابقات الثقافية لأصحاب الهمم التي تقام سنوياً تحت رعاية حرم سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، الشيخة روضة بنت أحمد بن جمعة آل مكتوم.

وحضر التكريم رئيس مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم ثاني جمعة بالرقاد، وماجد العصيمي رئيس اللجنة البارالمبية الآسيوية، ومنى حماد عضو مجلس إدارة النادي، وعدد من الشخصيات والضيوف. وأقيمت فعاليات اليوم الختامي في مبنى الاستاد بنادي دبي لأصحاب الهمم.

وانطلقت المسابقة عام 2012، بمشاركة 118 متنافساً، وتطورت سنوياً، حيث زاد عدد المشاركين إلى 287 مشاركاً في العام الماضي، و300 في النسخة الحالية.

وقالت فوزية البلوشي عن اللجنة المنظمة، في تصريحات صحافية: «النسخة الحالية تميزت بالمستويات المتميزة من المشاركين الذين أثبتوا قدراتهم الكامنة التي نسعى لتقديمهم من خلالها إلى المجتمع، عبر تفوقهم في حفظ وتلاوة القرآن الكريم، حيث أثبتوا انهم أصحاب الهمم على أرض الواقع بإصرارهم على كسب التحديات».

وكشفت اللجنة المنظمة عن أسماء الحاصلين على المركز الأول بحسب كل فئة، وهم: آلاء الصادق بفئة القرآن الكريم كاملاً، وأمينة يوسف بفئة نصف القرآن، ومحمد ناصر بعشرة أجزاء، ورغد العزاوي بسبعة أجزاء، ووردة عبدالله بخمسة أجزاء، وجابر نسيب بثلاثة أجزاء. كما نال جائزة أجمل صوت من البنين عبدالعزيز خالد، ومن البنات مريم راشد الحفيتي، وتم تكريم أصغر متسابقين، هما سعيد أبواليزيد وندى أحمد سليمان.