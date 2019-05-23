مدرب الوصل: لا أتعرّض للهزائم الثقيلة بمفردي

المصدر: أحمد طارق - دبي

أكد مدرب الوصل، الروماني لورينت ريجيكامب، أنه لا يشعر بالرضا عن الهزائم الثقيلة التي تعرض لها «الإمبراطور» في المباريات الماضية، وآخرها الخسارة أمام الزوراء العراقي 1-5، الثلاثاء، في الجولة السادسة من مباريات المجموعة الأولى في دوري أبطال آسيا، موضحاً أن هذه الهزائم مثلما تسبب له الضرر، فإنها في الوقت نفسه لا تليق باسم وتاريخ «الفهود».

وكان الوصل قد خسر مباراته الخامسة على التوالي في دوري أبطال آسيا، ليحتل «الفهود» المركز الرابع في المجموعة الأولى برصيد ثلاث نقاط، إذ تعرض «الأصفر» للخسارة مجدداً من الزوراء العراقي، الذي فاز في لقاء الذهاب بخمسة أهداف دون رد، قبل أن يكرر الفوز بخمسة أهداف مقابل هدف في لقاء الإياب بزعبيل.

وقال ريجيكامب في مؤتمر صحافي: «ليس من السهل أن أتحدث بعد الخسارة بهذه النتيجة الكبيرة، أنا لا أحب الخسارة، ولم تعجبني الطريقة التي لعبنا بها بعدما تقدم الوصل بالهدف الأول، قبل أن يتراجع الأداء ونستقبل خمسة أهداف».

وأضاف: «يجب أن نستوعب أننا خسرنا جهود العديد من اللاعبين، والغيابات التي عانى منها الفريق مؤثرة، لن أصرح أو أتحدث عن أي شيء في الوقت الحالي، ومطلوب منا أن نستعد لمباراة الوصل المقبلة أمام اتحاد كلباء في دوري الخليج العربي، وبعد ذلك سنقوم بتحليل كل شيء».

وحول تأثير الهزائم الثقيلة التي تعرض لها مع الوصل، في سمعته بالتدريب، قال: «لا أحد يحب الخسارة، وأنا هنا لن أتحدث عن نفسي فقط، لأنني لم أخسر بمفردي، أنا هنا أتحدث عن الفريق واللاعبين، وصورة وشكل النادي في المقام الأول، وكما ذكرت عندما تخسر جهود أبرز اللاعبين المؤثرين في الفريق، يكون من الصعب أن تلعب بشكل جيد، وأن تحقق النتائج التي تسعى إليها».

أما بالنسبة إلى تركيزه على اللاعبين الشباب، والأسماء التي لم تشارك بشكل أساسي في الموسم الحالي، وإذا كان يعد ذلك اختباراً لهم، لتحديد اللاعبين الذين سيتم الاعتماد عليهم في الموسم المقبل، قال: «لا أحب الحديث في ذلك حالياً، إذ سنعقد اجتماعاً مع إدارة النادي لبحث كيفية تجهيز الفريق للموسم المقبل، ودراسة أسباب النتائج التي حققناها في المباريات الماضية، ونتخذ سوياً القرارات التي تصبّ في مصلحة الفريق، إذ أتمنى أن يظهر الوصل بشكل أفضل في الموسم المقبل، لأننا واجهنا موسماً صعباً، سنقوم بدراسة كل ما حدث خلاله».