«ديوا» يحصد برونزية سلة الكراسي المتحركة

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق -دبي

حقق فريق هيئة كهرباء ومياه دبي (ديوا) المركز الثالث والميدالية البرونزية لبطولة كرة السلة للكراسي المتحركة، بعد فوزه على فريق دبي لخدمات الإسعاف، بنتيجة 68-53، في مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، التي جرت بينهما أول من أمس، بصالة نادي دبي لأصحاب الهمم، وانتهت الفترات الأربع بنتيجة (20-15، 32-29، 46-41، 66-53)

جاءت المواجهة قوية بين الطرفين، إذ اعتمد ديوا على المحترف المصري أشرف أبوزيد ومعه مانع الكندي وجمال البدواوي ووليد عادل وجاسم النقبي وباتريك وريان بينما ضم فريق دبي للإسعاف البريطاني ريس باركر وبدر عباس وهيثم الأبرص ومحمد جاسم وزيد المعمري، ورغم الأفضلية الطفيفة من فريق ديوا، ولكن دبي للإسعاف تألق عن طريق البريطاني باركر، لتنتهي الفترة الأولى 20-15 لمصلحة ديوا.

أما الفترة الثانية واصل فريق ديوا سيطرته على المباراة، ورغم تقليص دبي للإسعاف الفارق إلى ثلاث نقاط، ولكن تألق المصري أشرف أبوزيد أسهم في استمرار أفضلية ديوا الذي أنهى الفترة الثانية متقدماً 32-29، وفي الفترة الثالثة ارتفعت الإثارة، بعدما تقدم دبي للإسعاف للمرة الأولى في المباراة بنتيجة 37-36، ولكن ديوا استعاد سيطرته على المباراة وتقدم 42-39، قبل أن يحسم المباراة في الفترة الرابعة بنتيجة 68-53، ويحصد المركز الثالث والميدالية البرونزية.