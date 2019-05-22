أصحاب الإنجازات الرياضية يتسلمون مكافآتهم المالية

المصدر: منصور السندي - دبي

أكد الأمين العام المساعد للهيئة العامة للرياضة، رئيس اللجنة العليا لحفل أصحاب الإنجازات الرياضية، عبدالمحسن الدوسري، أن الهيئة قامت بتسليم مكرمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، البالغة أكثر من 23 مليون درهم، على 515 رياضياً ممن حققوا إنجازات رياضية للإمارات، وصعدوا إلى منصات التتويج في مختلف البطولات الرياضية.

وقال عبدالمحسن الدوسري لـ«الإمارات اليوم»: «شرعت الهيئة العامة للرياضة، منذ يوم الأحد الماضي، في تسليم الاتحادات الرياضية المعنية المكافآت المالية المخصصة لمنتسبيها، من الفئات التي شملها التكريم خلال حفل أصحاب الإنجازات الرياضية، الذي أقيم أخيراً في أبوظبي، وذلك حسب الإنجاز الذي حققه الشخص المعني بالتكريم، وفقاً لآلية محددة مسبقاً من قبل الهيئة في هذا الخصوص».

وأشار الدوسري إلى أنهم في الهيئة «سعداء بأن يتسلم المكرمون من أصحاب الإنجازات الرياضية المكرمة في هذه الأيام المباركة، خصوصاً أننا على أعتاب عيد الفطر المبارك».

يذكر أن مكرمة أصحاب الإنجازات الرياضية لعام 2018، شملت 383 لاعباً و92 إدارياً، و26 مدرباً و13 حكماً وميكانيكياً واحداً.

- المكرُمة تخصّ أصحاب الإنجازات لعام 2018،

وشملت 383 لاعباً و92 إدارياً و26 مدرباً

و13 حكماً وميكانيكياً واحداً.