المنتخب يعسكر في أوروبا استعدادا لتصفيات مونديال 2022

المصدر: الإمارات اليوم-دبي

بحث نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات والشؤون الفنية، عبد الله ناصر الجنيبي خلال اجتماع عقده مع الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة المدرب الهولندي بيرت فان مارفيك اليوم الثلاثاء بمقر لجنة دوري المحترفين في أبو ظبي متطلبات المرحلة المقبلة استعدادا للتصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستسحب قرعتها في يوليو المقبل وتحديدا بعد نهاية التصفيات التمهيدية للمنتخبات الأقل تصنيفا التي ستلعب في شهر يونيو.

وناقش الاجتماع الذي حضره الأمين العام لاتحاد الكرة محمد عبد الله هزام الظاهري وأعضاء الجهاز الفني المساعد، متطلبات المرحلة المقبلة للمنتخب والمعسكرات الإعدادية والمباريات الودية التي سيخوضها في فترة الإعداد التي ستقام على مرحلتين، حيث ستقام المرحلة الأولى للفترة من 13 إلى 22 يوليو المقبل في أوروبا فيما ستقام المرحلة الثانية من المعسكر والذي سيتم تحديده مكانه لاحقا خلال الفترة من 24 أغسطس إلى 10 سبتمبر التي ستتخللها خوض مباراتي الجولة الأولى والثانية من التصفيات يومي 5 و 10 سبتمبر 2019 .

من جهته يواصل الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة فان مارفيك متابعة مباريات دوري الخليج العربي ومباريات الأندية المحلية المشاركة في دوري أبطال آسيا وذلك من أجل متابعة أداء اللاعبين الذين سيتم ضمهم للمنتخب خلال المعسكر المقبل.