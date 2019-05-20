957 نقطة حصيلة سلة الكراسي المتحركة في دوري المجموعات

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

شهدت مباريات الدور الأول لبطولة السلة للكراسي المتحركة، المقامة في نادي دبي، لأصحاب الهمم، تسجيل 957 نقطة في 20 مباراة، بحسب ما أعلنته اللجنة الفنية، سُجل منها 445 نقطة في المجموعة الأولى، و512 نقطة في المجموعة الثانية.

وتصدّر قائمة الهدافين، لاعب بلدية دبي، محمد الزرعوني، بعدما سجل 108 نقاط، يليه لاعب ديوا، المصري أشرف أبوزيد، الذي سجل 80 نقطة، في حين جاء في المركز الثالث لقائمة الهدافين لاعب النيابة العامة، إبراهيم الحمادي، وسجل 46 نقطة.

وشهد الدور الأول تأهل بلدية دبي بالعلامة الكاملة في أربع مباريات، وديوا عن المجموعة الأولى، فيما تأهلت النيابة العامة أيضاً بالعلامة الكاملة عن المجموعة الثانية، وخلفها فريق دبي لخدمات الإسعاف.

ونجح فريق بلدية دبي في تحقيق فوز كبير وعريض في آخر لقاءاته، على حساب فريق الأنصاري للصرافة بنتيجة 78-10، في حين أنهى فريق النيابة العامة، وصيف النسخة الماضية، مشواره في الدور الأول بالفوز على فريق هيئة الصحة بدبي، بنتيجة 74-12، كما تمكن فريق دبي لخدمات الإسعاف من تحقيق الفوز الثالث في المجموعة الذي جاء على حساب فريق مركز البستان بنتيجة 37-14.