«سباعيات مكتوم بن راشد» تكشف عن المتأهلين لربع النهائي اليوم

المصدر: جوني جبور - دبي

تنطلق، مساء اليوم، الجولة الختامية من دور المجموعات في «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية، المقامة حالياً على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود، وتمتد حتى الـ21 من رمضان.

وتستهلّ مباريات الجولة بلقائي المجموعة الأولى اللذين سيقامان بالتوقيت ذاته، على الملعبين «1» و«2»، في مواجهتين تحددان هوية المتأهلين لربع النهائي، خصوصاً أن صدارة «جوردن» برصيد سبع نقاط ستكون على المحك في حال خسارته أمام «الفرسان» الباحث عن انتصارٍ شرفي بطعم النقطة السادسة، في ظل تربص لفريق «المقام» صاحب رصيد النقاط الخمس الذي يدخل مباراته أمام متذيل الترتيب فريق «المرحوم عباس المعروف» برصيد صفر نقطة، بخيار وحيد يتمثل في اقتناص الفوز، وخطف النقاط الثلاث التي تمنحه بلوغ النقطة الثامنة، واعتلاء الصدارة في حال تعثر «جوردن».

وتقام منافسات المجموعة الثانية في الساعة 11، حين يلتقي «الجوكر» مع «محمد علي» في مباراة يطلبها الأول بشعار الحفاظ على سجله الخالي من الهزائم، وتحقيق العلامة الكاملة، وبلوغ النقطة 12، فيما يطلبها الثاني بشعار الوداع المشرف، وبلوغ النقطة السادسة، وهو الأمر ذاته الذي يسعى من خلاله فريق «الروح الإيجابية» للحصول على وداع مشرف حين يلتقي «الكتلان» صاحب رصيد النقطة الواحدة.

من جهته، أعرب رئيس اللجنة الإعلامية في البطولة، طارق الرميثي، عن سعادته بما حققته النسخة التاسعة، من مستويات فنية، وقال الرميثي في تصريحات صحافية، إن: «تضافر جهود جميع المشاركين في النسخة التاسعة بمختلف فئاتهم الإدارية والفنية والتحكيمية، كان له الأثر البالغ في تحقيق مقومات النجاح في ظل المنافسة القوية والمستويات الفنية العالية التي شهدتها مباريات دوري المجموعات».

وأضاف: «شكّل الوداع المبكر من دوري المجموعات لفرق تزخر بلاعبي الأندية، إحدى سمات النسخة التاسعة، ما يدل على مدى التنافسية والندية التي شهدتها مبارياتها، مع العلم أنها النسخة الأقل تاريخياً على صعيدي إشهار البطاقات الملونة».