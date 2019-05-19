المصدر: دبي-الامارات اليوم.

تكريم

تساءل رياضيون عن سبب عدم قيام لجنة دوري المحترفين بتكريم الحكام ضمن قائمة النجوم المكرمين، خلال حفل أول من أمس، على الرغم من الدور الذي قام به قضاة الملاعب في إنجاح مسابقة دوري الخليج العربي.

كايو

نشر مدير فريق الوصل السابق، بدر حارب، فيديو يظهر فيه مع لاعب الوصل، البرازيلي كايو، وهو يطمئن جمهور الوصل بأنه مستمر في الفريق، وقال كايو خلال الفيديو لطفل من جمهور الوصل: «لا تبكِ يكفي.. سأظل في الوصل».

تاوامبا

كشفت تقارير سعودية عن دخول نادي العين في مفاوضات لضم مهاجم التعاون السعودي، الكاميروني ليندر تاوامبا، بعد أن سجل 26 هدفاً في 33 مباراة خاضها مع فريقه، وصناعته ستة فرص لزملائه.