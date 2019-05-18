«فاست» يرافق «تي جي» إلى نهائي «صالات الشارقة» للناشئين

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

حجز فريقا «فاست» و«تي جي» مكانهما في المباراة النهائية لمنافسات الناشئين لبطولة الشارقة الرياضية الرمضانية لكرة قدم الصالات، التي تنظمها قناة الشارقة الرياضية للعام الرابع، حيث خاض كلّ من فريق فاست مواجهة قوية مع كواترو متصدر المجموعة، انتزع نقاطها الثلاث بجدارة، فيما تجاوز «تي جي» ناشئة واسط بـسباعية مستحقة في سادس الأمسيات التي تستضيفها صالة نادي الشارقة الرياضي فرع الحزانة.

واستهل «كواترو» و«فاست» الباحثان عن الوصول إلى المباراة النهائية، اللقاء بقوة، إذ أسفرت الدقيقة الخامسة عن هدف لمصلحة كواترو، وقّع عليه راشد الشامسي، لكن الردّ جاء سريعاً من فاست بهدف من أحمد رائد الشمري، تبعه زميله غيث لوتاه مضاعفاً النتيجة لينتهي الشوط بهدفين لهدف، وفي الشوط الثاني من اللقاء الذي شهد صراعاً على الفوز استطاع فاست أن يحافظ على نتيجته بعد ضغط كثيف على مرمى كواترو الذي لم يفلح في معادلة النتيجة، لينهي اللاعب غيث لوتاه اللقاء محرزاً ثالث الأهداف، ويهدي فريقه فوزاً مستحقاً صعد به إلى النهائي المنتظر.

وفي جانب آخر، قامت قناة الشارقة بتكريم اللاعب محمد أيمن، لاعب فريق ناشئة واسط، بعد أن أصيب في المباراة الماضية التي قدّم من خلالها مستوى فنياً متقدماً، أسهم في فوز فريقه بنتيجة كبيرة على فريق تالينتو.