مهير: لم أحسم في قرار عودتي إلى العين

المصدر: معاذ كمبال - العين

قال لاعب فريق العين المعار في صفوف الظفرة، راشد مهير، إن «نادي العين طلب رسمياً عودتي من الإعارة والتحاقي بالفريق في نهاية الموسم الحالي». وأكد لـ«الإمارات اليوم»: «اتصلوا بي، وأخبروني برغبتهم في عودتي إلى الفريق من جديد، ولكنني حتى الآن لم أحسم في قرار العودة». يذكر أن العين مهتم باستعادة خدمات لاعبه بعد المستويات المميزة التي قدمها مع الظفرة هذا الموسم، إذ بات لاعباً أساسياً في تشكيلة المدرب الصربي رازوفيتش.

وكان مهير انتقل إلى الظفرة بداية الموسم الحالي، بعد أن وضعه وقتها مدرب الفريق، الكرواتي زوران، خارج حساباته، لكن تألقه مع الظفرة جعل إدارة العين تفكر فيه كحل للمشكلات الدفاعية التي عانى منها الفريق هذا الموسم. وأضاف مهير: «صحيح أنني ألعب مع الظفرة على سبيل الإعارة، لكنني دخلت فترة الستة أشهر الأخيرة من عقدي معهم، ولا أخفي أن لدي عروضاً».

ويأمل المسؤولون في إدارة شركة العين لكرة القدم في عودة المدافع صاحب الـ25 عاماً من أجل استكمال خطة بناء الفريق تحضيراً للموسم الجديد، وذلك بعد الخطوات الحقيقية التي قامت بها بتجديد عقد حارس المرمى خالد عيسى، ولاعب الوسط أحمد برمان حتى عام 2024، والمدافع بندر الأحبابي، إضافة إلى الدولي الياباني، تسوكاسا شيوتاني، حتى عام 2021.