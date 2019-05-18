الجزيرة يجدد عقدي راشد والعامري 5 سنوات

المصدر: أبوظبي - الإمارات اليوم

أعلنت شركة الجزيرة الرياضية لكرة القدم إنهاء إجراءات تجديد عقدي ثنائي الفريق الأول، الظهير الأيسر سالم راشد، والمهاجم زايد العامري، لمدة خمس سنوات، اعتباراً من الموسم الحالي حتى موسم 2024.

وتمنت الشركة في بيان رسمي لها التوفيق للاعبين مع الفريق في السنوات المقبلة، بعد أن حصلا على فرصة المشاركة بقرار من الجهاز الفني، خصوصاً الظهير الأيسر سالم راشد، الذي شارك مع الفريق بصفة أساسية منذ الموسم الماضي. وفي جانب آخر، زار مشرف الفريق، أحمد سعيد اللاعب أحمد ربيع، الذي يواصل رحلة العلاج في ألمانيا، بعد الإصابة التي تعرض لها خلال لقاء ودي في فترة سابقة. واطمأن أحمد سعيد على وضع ربيع الصحي الذي يستمر في التحسن.