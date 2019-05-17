العميد يعود بـ "النصر" من ملعب الفجيرة

المصدر: محمد فاضل - الفجيرة

حقق النصر فوزا مستحقا على الفجيرة بثلاثة اهداف مقابل لاشيء، وذلك في المباراة التي اقيمت في ساعة متأخرة من مساء امس ضمن منافسات الجولة ماقبل الاخيرة لدوري الخليج العربي واقيمت في استاد الفجيرة الدولي، وبموجب هذه النتيجة اصبح رصيدالنصر 33 نقطة مقابل 18 نقطة للفجيرة.

وبذلك اصبحت حظوظ الفجيرة صعبة لتحقيق البقاء، خصوصا وانه سيلاقي شباب الاهلي في المباراة الاخيرة له في البطولة وسيحتاج للفوز او التعادل مقابل خسارة منافسيه الامارات ودبا الفجيرة.

وشهدت المباراة في بدايتها تفوقا واضحا للفجيرة دون استغلال الهجمات حيث سدد الجزائري محمد بن يطو الى اعلى العارضة في الدقيقة 10، بينما تصدى حارس النصر احمد شامبيه لكرة قوية سددها البرازيلي جابرييل 21، من ضربة حرة مباشرة، وقبل نهاية الشوط الاول سدد هلال سعيد كرة رأسية ارتدت من القائم (45+2)،ومن هجمة مرتدة نجح نادي النصر تسجيل هدف التقدم عن طريق الاسباني نغريدو في الدقيقة 67 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، وتمكن العميد النصراوي من تسجيل الهدف الثاني عن طريق اللاعب محمد العكبري في الدقيقة 72 بعد مناولة من الاسباني نيغريدو.

واختتم مسعود سليمان تسجيل الاهداف بتسديدة صاروخية مسجلا الهدف الثالث للنصر في الدقيقة (90+4) لتنتهي المباراة بفوز النصر بثلاثة نظيفة.