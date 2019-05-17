الأجانب يختفون.. والمواطنون يظهرون بقوة في أول أيام «صالات ند الشبا»

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

شهد اليوم الأول من منافسات كرة القدم داخل الصالات، ضمن منافسات دورة ند الشبا، تسجيل 16 هدفاً في ثلاث مباريات، اختفى فيها الأجانب ولم يظهروا بالقوة المعتادة، بينما كان التألق الأكبر من نصيب اللاعبين المواطنين.

ومن أصل 16 هدفاً، لم يسجل الأجانب سوى ستة أهداف، بينما كان النصيب المتبقي للاعبين المواطنين، ومواليد الدولة، الذين كانوا متألقين بشدة في المباريات الثلاث.

واستهل فريق «الطاهر» مشواره بتحقيق فوز ثمين على «البحري» 4-2، ضمن المجموعة الثانية.

ونجح البرازيلي ليوناردو في تسجيل الهدف الأول من تسديدة قوية، ثم أضاف تياغو الثاني، لينتهي الشوط الأول عند تلك النتيجة. وفي الثاني، نجح «البحري»، في تقليص الفارق بواسطة عبدالله الجابري، ثم واصل ضغطه الهجومي عندما أدرك التعادل، عن طريق حميد رضا.

ورد «الطاهر» بقوة في آخر ثلاث دقائق من عمر المباراة، وتمكن من تسجيل هدفين تباعاً عبرأحمد الصالح، ولاعبه المحترف باربوسا. واستطاع فريق «إف 16» أن يحقق فوزاً صعباً على «الفاكتوري» 3 /‏‏‏‏2، بعد مباراة كان الأخير هو الطرف الأكثر سيطرة وتهديداً للمرمى.

لكن «إف 16»، نجح في تسجيل الهدف الأول عن طريق يوسف المزرعي، ثم عاد اللاعب ذاته وأضاف الهدف الثاني له ولفريقه. وقبل نهاية الشوط الأول نجح علي خلفان في تقليص الفارق لمصلحة «الفاكتوري» من متابعة لعرضية خافيير.

ودانت الأفضلية في الشوط الثاني لمصلحة «الفاكتوري»، لكن «إف 16» نجح من هجمة مرتدة معاكسة عن طريق المزرعي، الذي مرر كرة سهلة إلى لويس فلبي، لم يجد صعوبة في إيداعها الشباك.

وظهر البديل هاشم محمد في توقيت مثالي بعد دقيقة من نزوله، إذ تمكن من تقليص الفارق، لكن هذا الهدف لم يكن كافياً ليخسر «الفاكتوري» أولى مبارياته بالبطولة.

وفي المباراة الثالثة والأخيرة، قاد جلال الصيادي «السعودية للسياقة» لتحقيق فوز ثمين على «فهود زعبيل» 3/‏‏‏‏2 ضمن المجموعة الأولى. وسجل الصيادي «هاتريك»، فيما جاء هدفا «فهود زعبيل» عن طريق البرازيلي ويليام ناسيمنتو (فاسورا) ومواطنه رنجال.

وفي منافسات بطولة سلة الكراسي المتحركة، التي تقام في نادي دبي لأصحاب الهمم، بدأت ملامح نصف النهائي تتضح عقب انتهاء الجولة الثالثة.

ونجح فريق «دبي لأصحاب الهمم» في تحقيق فوز عريض على فريق «دناتا»، بنتيجة 33-6، ضمن المجموعة الأولى، فيما تمكن فريق «بلدية دبي» من تخطي عقبة «ديوا» بنتيجة 35-23، لحساب المجموعة ذاتها. وتصدر فريق «دبي لأصحاب الهمم» المجموعة الأولى برصيد خمس نقاط من فوزين وخسارة، يليه بأربع نقاط فريق «بلدية دبي».

وشهدت المجموعة الثانية إقامة مباراتين نجح في إحداها فريق «هيئة الطرق والمواصلات» بدبي من الفوز على فريق «البستان» 18-16، وفي الثانية، تفوق فريق «النيابة العامة» على فريق «مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف» 28-15.

وقفز «النيابة العامة» لصدارة المجموعة الثانية من فوزين متتاليين برصيد أربع نقاط، يليه فريق «هيئة الطرق والمواصلات» بأربع نقاط.

ومن المقرر أن تحصل الفرق على راحة اليوم على أن تعود للجولة الأخيرة غداً السبت بأربع مباريات، ويلتقي فيها «ديوا» مع «دناتا» و«بلدية دبي» مع «الأنصاري للصرافة» في المجموعة الأولى، و«دبي لخدمات الإسعاف» مع «البستان» و«النيابة العامة» مع «صحة دبي».

«ذا بج 3» بطلاً للنسخة الثانية لـ«سلة 3×3»

أحرز فريق «ذا بج 3» كأس النسخة الثانية من بطولة السلة 3×3، لفئة الرجال، بعد فوزه في المباراة النهائية على فريق «بل أبوف أوول» بنتيجة 19-11. في المقابل حسم لقب السيدات فريق نادي الشارقة الرياضي للمرأة، بعد فوزه في النهائي على فريق «أند ون» بنتيجة 13-6.

ونال فريق «كواترو» كأس بطولة الناشئات، عقب تغلبه على فريق «بروكلين نيتس» بنتيجة 9-2. كما توّج فريق «تريبل ثريد» بطلاً للناشئين، بعدما تخطى فريق «جاما بلاك» في النهائي بنتيجة 13-12.

حضر اليوم الأخير ومراسم التتويج رئيس اللجنة التنفيذية بالدورة، صلاح أمين، ورئيس اللجنة الفنية، عادل البناي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، خليفة بن دراي، ومديرة منافسات السلة 3×3، عائشة الجسمي.

وقالت عائشة الجسمي، في تصريحات صحافية: «النجاحات التي حققتها النسخة الثانية سيكون لها تقييم من أجل السير في الاتجاه نفسه، كما سندرس إمكانية استمرارها في حي دبي للتصميم، أم سنبحث عن واجهة سياحية جديدة في دبي».

«أنكل سعيد» إلى نصف نهائي «البادل تنس»

بلغ فريق «أنكل سعيد» المربع الذهبي لمنافسات الفرق في بطولة البادل تنس، بتفوقه أول من أمس، على منافسه «فيكتوريوس»، بواقع مباراتين دون رد. وتفوق «أنكل سعيد» في الأولى بمجموعتين دون رد، بواقع 6-1 و6-صفر، وفي المباراة الثانية بمجموعتين نظيفتين، بواقع 6-صفر و6-صفر.

وتأهل الثنائي محمد الجناحي وسعيد المري إلى المباراة النهائية لفئة المواطنين، حيث ضربا موعداً مع الشقيقين عبدالله ومحمد أهلي. وجاء تأهل الجناحي والمري بعد الفوز على الثنائي محمد النعيمي وعلي الشريف بمجموعتين دون رد، فيما تفوق الشقيقان أهلي على الثنائي الشيخ سعيد بن حشر آل مكتوم وعمر الشريف، بمجموعتين دون رد.

سباق الدرّاجات الهوائية ينطلق اليوم بـ 4 فئات

تنطلق مساء اليوم، منافسات سباق الدرّاجات الهوائية، الذي يمتد لمسافة 77 كلم للمحترفين، و10 كلم للهواة، التي قسمت على يومين، إذ تقام الليلة منافسات أربع فئات تشمل: الناشئين، والناشئات، وفئة أصحاب الهمم، والفئة المفتوحة للرجال.

فيما تقام غداً منافسات الهواة المواطنين، والفئة المفتوحة للسيدات، وفئة الهواة المواطنات.

وستقوم اللجنة المنظمة بتثبيت شريحة إلكترونية للتوقيت للدرّاجين المحترفين.

واعتمدت كذلك كل اللوائح الفنية الخاصة بالسباق المفتوح للمواطنين والمقيمين ولاعبي الأندية المواطنين والمقيمين، الذين يشاركون في السباقات الرسمية داخل الدولة وخارجها، حسب فئات البطولة.

- اللاعبون الأجانب سجلوا 6 أهداف فقط من أصل 16 هدفاً شهدها اليوم الأول