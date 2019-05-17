صقر القاسمي: الإنجازات قادمة في الشارقة بعد الدمج

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

أكد الشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن رؤية صاحب السموّ الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بدمج فريقي الشارقة والشعب في كيان واحد باسم نادي الشارقة، أتت ثمارها، وذلك بصناعة فريق قوي يحمل اسم إمارة الشارقة وينافس على البطولات. وقال في تصريحات صحافية: «إن فوز الشارقة بلقب دوري الخليج العربي، يعدّ ضربة البداية لإنجازات مقبلة».

وهنأ الشيخ صقر بن محمد القاسمي، نادي الشارقة بهذا الإنجاز، مشيراً إلى أن الفرحة بإلإنجاز عمّت كل أرجاء الشارقة، واحتفل الجميع بفوز الفريق بدرع الدوري.