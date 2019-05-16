عجمان يرسم مستقبل «الصقور» في الدوري الليلة

المصدر: سيد مصطفى - عجمان

يستقبل عجمان فريق الإمارات، عند الـ10 من مساء اليوم، على استاد راشد بن سعيد، ضمن الجولة 25 من دوري الخليج العربي لكرة القدم.

ويسعى البرتقالي للعودة إلى الواجهة من جديد، بعدما تراجعت نتائجه في آخر جولتين، استقبل فيهما الخسارة ليتراجع إلى المركز الثامن على سلم الترتيب العام، بعد أن تجمد رصيده عند 31 نقطة.

وخسر عجمان من الوصل، الذي انتزع منه المركز السابع برصيد 33 نقطة في الجولة قبل الماضية، ومن الوحدة في الجولة الماضية بثلاثة أهداف دون رد.

وبات هدف رجال المدرب المصري، أيمن الرمادي، هو استعادة المركز السابع، بعدما كان طموح الفريق قبل جولتين انتزاع المركزين الخامس أو السادس، إلا أن طموحاته بدت صعبة للغاية في الحصول على أي من هذين المركزين، بسبب عدم قدرته على الحصول على أي نقاط في آخر جولتين.

وكان الفريقان قد تعادلا، في المواجهة التي جمعتهما في الدور الأول من المسابقة، بهدف لكل منهما. وستكون مواجهة الإمارات، ومن بعدها الظفرة في الجولة الأخيرة، بمثابة فرصة مهمة أمام الجهاز الفني لعجمان بقيادة المدرب المصري أيمن الرمادي، لتقييم مستوى اللاعبين الأجانب، وتحديد من سيبقى ومن سيرحل، في ظل تراجع مستوى بعضهم في الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذي أغضب الرمادي بشدة، وعبر عن ذلك خلال تصريحاته الصحافية. وينتهي عقد النيجيري ستانلي، والمغربي عادل هيرماش، في نهاية الموسم الجاري، بينما يتبقى للسنغالي ثيام، والبرازيلي فاندر فييرا، موسم آخر.

في المقابل، يدخل فريق الإمارات اللقاء وهو في وضعية بالغة الصعوبة، إذ لن يكون لديه أي خيارات سوى تحقيق الفوز للهروب من موقعة الهبوط، التي احتدم صراعه فيها مع الفجيرة، الذي انتفض في الجولة الماضية وحقق فوزاً كبيراً على الظفرة 5-1، بينما خسر الصقور من الجزيرة بثلاثة أهداف دون رد.

ويحتل الإمارات حالياً المركز الـ13 على لائحة الترتيب العام متقدماً برصيد 18 نقطة، متفوقاً على الفجيرة، الذي يملك الرصيد نفسه من النقاط بفارق الأهداف.

ويُدرك مدرب الإمارات، التونسي جلال قدري، أن عدم الفوز على البرتقالي اليوم، سيعني أن حظوظه في البقاء ستكون بالغة الصعوبة، خصوصاً أنه سيستقبل في الجولة الأخيرة الشارقة، متصدر الترتيب العام لجدول الدوري.

ولم يتمكن الصقور سوى من تحقيق أربعة انتصارات فقط هذا الموسم، وتعادل في ستة لقاءات، في حين خسر 14 لقاء.

الغيابات

عجمان: لا يوجد.

الإمارات: أحمد الشاجي، وأحمد مال الله، وخالد عمبر.

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