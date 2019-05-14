الملا يحلل قرارات حكم مباراة الوصل والشارقة

المصدر: دبي ـــ الإمارا ت اليوم

حلّل الحكم الدولي السابق في كرة القدم عبدالعزيز الملا، القرارات التحكيمية التي اتخذها الحكم المونديالي محمد عبدالله حسن، الذي قاد مباراة الوصل والشارقة، أخيراً، ضمن الجولة قبل 24 من دوري الخليج العربي، وانتهت وصلاوية 3-2، وهي أول خسارة يتعرض لها الشارقة المتصدر، مؤكداً أن قرار الحكم بإلغاء هدف للشارقة سجله اللاعب البرازيلي إيغور كورنادو في الدقيقة الثامنة كان سليماً، نظراً لقيام لاعب الشارقة ويلتون سواريز بارتكاب مخالفة مع حارس الوصل سلطان المنذري، بالدهس على قدمه، ما استوجب هذا القرار من قبل الحكم، معتبراً أن سواريز كان يستحق بطاقة صفراء على أقل تقدير، نظراً إلى الفعل الذي قام به.

وتعرض حكم المباراة إلى انتقادات حادة من قبل جمهور الشارقة، الذي خرج غاضباً من التحكيم، بعد الخسارة الكبيرة التي تعرض لها فريقه، وربما تؤدي إلى فقدانه لقب البطولة، على الرغم من أنه بات قريباً من تحقيقه، بعدما ظل متصدراً ترتيب الفرق دون أي خسارة حتى الجولة 24.

وقال الملا لـ«الإمارات اليوم»: «قرار الحكم باحتساب ركلة جزاء لمصلحة الشارقة سجل منها لاعب الفريق إيغور هدف التعادل (83) كان سليماً، ويعد تقديراً راجعاً للحكم، كونه في هذه الحالة يعد أقرب للحالة، وهو الأقدر على اتخاذ القرار المناسب».

وعما إذا كان يحق للحكم احتساب ركلة جزاء مع عدم منح بطاقة صفراء ثانية للاعب المتسبب في الركلة، وهو حارس مرمى الوصل سلطان المنذري، قال الملا «يحق لحكم المباراة وفقاً للتعديل الجديد في قانون التحكيم احتساب ركلة جزاء دون منح اللاعب المتسبب فيها بطاقة صفراء، كما في حالة حارس مرمى الوصل». وبخصوص قرار الحكم طرد لاعب الشارقة شاهين عبدالرحمن، بعد حصوله على الإنذار الثاني في المباراة، لقيامه بضرب لاعب الوصل كايو، وفي الوقت ذاته عدم طرد حارس الوصل سطان المنذري، بعد عرقلته لاعب الشارقة ريان منديز، رغم تشابه الحالتين، أكد عبدالعزيز الملا أنه لا يوجد أي تشابه بين الحالتين، معتبراً أنه في الحالة الأولى فقد قام لاعب الشارقة شاهين بدهس قوي على كايو، وتم طرده نظراً إلى حصوله على إنذار سابق (41)، قبل أن يحصل على الإنذار الثاني ويتم طرده (87)، في حين أنه في حالة حارس الوصل مع ريان، فقد كانت مجرد لمسة عادية.

وتجمد رصيد الشارقة عند 53 نقطة، فيما بات منافسه على اللقب شباب الأهلي يتقدم بقوة، بعدما قفز برصيده إلى 50 نقطة.