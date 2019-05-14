«المفاجأة» و«دبي 2021» في نهائي الطائرة الليلة

المصدر: سيد مصطفى وأحمد طارق - دبي

ضرب فريقا «المفاجأة» و«دبي 2021» موعداً الليلة في نهائي منافسات النسخة السابعة، لبطولة الكرة الطائرة بدورة ند الشبا الرياضية.

وضمن «المفاجأة» تأهله، أول من أمس، بعد فوزه على «بن ثاني» 3-2، بعد مباراة مثيرة وقوية، إذ انتهت أشواطها 25-16 و23-25 و25-21 و19-25 و8-15، بينما حسم «دبي 2021» تأهله على حساب «فهود زعبيل» 3-2 بواقع 25-18 و25-16 و18-25 و20-25 و8-15.

وكان «بن ثاني» هو صاحب التقدم على «المفاجأة»، على مستوى الشوط الأول، الذي تفوق فيه الجزائري محمد شيحي على نفسه، وأجهض كل محاولات «المفاجأة» للعودة للنتيجة بفضل ضرباته الساحقة على الشبكة.

لكن «المفاجأة» نجح في العودة خلال الشوط الثاني، إذ دانت له الأفضلية طوال الوقت على مستوى النتيجة، رغم المقاومة التي شهدها من «بن ثاني»، الذي وصل للتعادل في نهاية هذا الشوط 19-19، لكنه خسر في الأخير بفارق نقطتين.

وتمكن «بن ثاني» من الاستفاقة في الشوط الثالث، رغم انتزاع «المفاجأة» الأسبقية مبكراً، وتقدمه في أكثر من مناسبة إلى أن نجح «بن ثاني» في تحقيق فارق مريح بفارق أربع نقاط، ما مكنه من الفوز بنتيجة هذا الشوط.

بيد أن صحوة «المفاجأة» ظهرت في الشوطين الرابع والفاصل، بعدما ارتكب لاعبو «بن ثاني» العديد من الأخطاء، خصوصاً في الاستقبال وحائط الصد.

وفي الشوط الخامس والأخير، حسمت خبرة فريق «المفاجأة» النتيجة بفارق نقطتين فقط.

وفي المباراة الثانية، دخل «دبي 2021» الشوط الأول بقوة وتحكم في مجرياته بشكل جيد، وبرز في صفوفه الكوبي هرنانديز راموس، والسعودي أحمد البخيت، ولاعب المنتخب الوطني مبارك المنصوري، في المقابل ظهر فهود زعبيل بأداء مهزوز وكثرة الأخطاء في الاستقبال وكذلك على مستوى الإرسال، الأمر الذي صعب عليه الشوط الذي انتهى بفارق سبع نقاط لفائدة «دبي 2021» بنتيجة 25-18.

وجاء الشوط الثاني نسخة مكررة من الأول، لكن بمستوى أقل من فهود زعبيل الذي زادت أخطاؤه، وانعكس ذلك على النتيجة وخسر النتيجة بفارق تسع نقاط كاملة.

وانتفض فهود زعبيل في الشوطين الثالث والرابع، بفضل تركيز لاعبيه، ما مكنهم من التحكم في مجريات اللعب، وإنهاء النتيجة بفارق مُريح من النقاط.