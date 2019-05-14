«شرطة دبي» ينجح في اختبار «الروح الإيجابية» في «سباعيات مكتوم بن راشد»

المصدر: جوني جبور - دبي

استعاد حامل اللقب فريق شرطة دبي هوية بطل النسختين الأخيرتين في بطولة «سباعيات مكتوم بن راشد» الكروية الرمضانية، بعد أن نجح في تحقيق انتصار عريض على «الروح الإيجابية» برباعية نظيفة، وذلك في المباراة التي جمعتهما أول من أمس لحساب ثانية جولات المجموعة الثانية من دوري مجموعات البطولة المقامة حالياً في نسختها التاسعة على ملاعب نادي ضباط شرطة دبي في منطقة القرهود، وتمتد حتى 21 من الشهر الفضيل، وتشهد مشاركة 19 فريقاً.

كما شهدت الجولة ولحساب المجموعة ذاتها، تحقيق فريق الجوكر انتصاره الثاني على التوالي بفوزه على الكتلان بنتيجة «3-2»، فيما شهدت مباراتا المجموعة الأولى، نجاح فريق «جوردن» في فرض التعادل الإيجابي على منافسه المقام بواقع «4-4»، قبل أن يحقق فريق «فنادق الخوري» انتصاره الأول عقب فوزه على فريق «المرحوم عباس معروف» بواقع هدفين لهدف واحد.

وعزز «الجوكر» صدارته لفرق المجموعة الثانية برصيد ست نقاط، فيما نجح «شرطة دبي» في فرض نفسه شريكاً على فريق محمد علي في وصافة فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، ويتشارك «الكتلان» و«الروح الإيجابية» المركز الأخير برصيد صفر من النقاط.

ولحساب المجموعة الأولى، تشارك فريقا جوردن والمقام الصدارة برصيد أربع نقاط لكل منهما، بفارق النقطة الواحدة عن فريق فنادق الخوري.