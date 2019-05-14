«هيئة الصحة» يعتلي صدارة كأس التسامح

المصدر: جوني جبور - دبي

اعتلى فريق «هيئة الصحة في دبي» صدارة المجموعة الأولى في بطولة «كأس التسامح» الرمضانية لسباعيات كرة القدم، المخصصة للاعبين فوق 43 عاماً، بعد فوزه على «بلدية دبي» 2-1، في المباراة التي جمعتهما أول من أمس، لحساب الجولة الثانية من البطولة المقامة حالياً على ملاعب نادي «بلدية دبي»، وتستمر حتى 21 من الشهر الجاري، بمشاركة ثمانية فرق يمثلون الدوائر والمؤسسات الحكومية في دبي. كما شهدت الجولة، ولحساب المجموعة الأولى ذاتها، تحقيق فريق التسامح انتصاراً عريضاً على «هيئة كهرباء ومياه دبي» بنتيجة «4-1».

وبنتائج الجولة، انفرد فريق «هيئة الصحة» بصدارة فرق المجموعة بست نقاط، ليضمن تأهله إلى الدور قبل النهائي بغض النظر عن نتيجة مباراته الختامية في دوري المجموعات، فيما عوض فريق «التسامح» خسارته الثقيلة في الجولة الافتتاحية أمام «هيئة الصحة» بنتيجة «2-7»، ليفرض نفسه شريكاً على فريق «بلدية دبي» في وصافة فرق المجموعة برصيد ثلاث نقاط لكل منهما، واستقر فريق «كهرباء ومياه دبي» في المركز الرابع والأخير من دون نقاط.