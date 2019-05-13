عمر آل علي حكماً رابعاً في مباراة القادسية والسويق

المصدر: منصور السندي - دبي

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الحكم الدولي عمر آل علي ليكون حكماً رابعاً ضمن طاقم التحكيم الياباني الذي سيدير مباراة فريقي السويق العماني والقادسية الكويتي المقررة اليوم في عمان ضمن مباريات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، إذ سافر آل عمر إلى مسقط استعداداً للمشاركة في إدارة المباراة. يذكر أن عمر آل علي، الذي يعد من الحكام الشباب المميزين، سواء على صعيد البطولات الآسيوية أو الدوري الإماراتي، شارك أخيراً في إدارة العديد من المباريات المهمة كان آخرها تواجده حكماً رابعاً في مباراة فريقي هلال القدس الفلسطيني والنجمة اللبناني التي أقيمت في السعودية.