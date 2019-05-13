«الدفاع المدني» إلى الدور الثاني لبطولة المؤسسات

المصدر: الشارقة - الإمارات اليوم

ضمن فريق الإدارة العامة للدفاع المدني التأهل للدور الثاني من بطولة الهيئات والمؤسسات والدوائر الحكومية لكرة القدم، التي ينظمها نادي موظفي حكومة الشارقة، بعد تحقيق فوز قياسي على فريق دائرة الإسكان بـ20 هدفاً مقابل لا شيء.

وفي مباراة ثانية اقتنص فريق هيئة الطرق والمواصلات تعادلاً ثميناً من نادي الثقة للمعاقين، في الدقيقة الأخيرة من عمر المباراة، بنتيجة أربعة أهداف لكلا الفريقين.

وتقام، مساء اليوم، مباراتان ضمن منافسات المجموعة الثانية حيث يتقابل في المباراة الأولى فريق مجلس الشارقة للتعليم مع دائرة الأشغال العامة، وفي المباراة الثانية يتقابل دائرة الخدمات الاجتماعية مع هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون.